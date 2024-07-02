傳中國新海警船似軍艦 分析：強化後勤與遠洋能力

圖為解放軍太原號驅逐艦，為現役052D型驅逐艦之一。（美聯社）

中國傳出正在建造以052D型驅逐艦為載台的海警船。學者分析，此舉能降低海軍海警間相互支援的成本，同時中國海警的任務範圍將推進至第二島鏈，對於地區的穩定勢必造成影響。

美國之音報導指出，上海的江南造船廠正在建造外型神似中國海軍052D型飛彈驅逐艦的船艦，但未預留飛彈垂直發射位置。分析認為這艘以052D型驅逐艦為載台的船艦可能隸屬中國海警。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑告訴中央社記者，中國海警本身就是軍事體系的一環，海軍與海警的船艦類型一致除了加強遠洋能力外，更重要的是強化後勤體系整合。

他說，第一是有利於維修，同一個船廠就能維修海軍與海警的船艦；第二是料件能夠通用；第三是相互支援，特別是海軍若在作戰時船艦受損，這些海警船與人員可以直接調度支援海軍。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲接受中央社訪問時分析，海軍被稱為「灰色艦隊」，海警是「白色艦隊」，現階段中國在避免戰爭卻想要擴展海權的情形之下，海警的角色變得更加重要，在操作上也會更有彈性。

蘇紫雲說明，中國已擁有1萬2000噸級的海警船，現在打造以052D型驅逐艦為載台的中大型海警船，顯示已經做好對第二島鏈擴張與滲透的準備，同時也做好準備面對未來非戰爭的衝突。

另一方面，將海軍的船艦轉為海警使用，也有成本的考量，「使用相同的技術與料件，會比起重新設計相同噸位的船艦更便宜」。

蘇紫雲說，其他國家的海巡所扮演的角色是「防守型」，因此船艦噸位會比較小，但是中國使用中大型船艦，顯示海警已經走向「遠洋化」。遠洋型的海警船除了向第二島鏈擴張之外，在必要的時候也能執行封鎖作戰，例如截斷目標國的商船、油船，可能會造成他國的經濟與安全受到影響。

他認為，各國應該參考美國的印太戰略，反制海上霸凌行為，並且透過串聯形成聯防機制，相互通報，並在必要的時候相互提供資源，「印太國家應該要加快合作的腳步」。