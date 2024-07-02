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周轉債務 上海跟佛祖借100億香火錢？權威部門回應了

世界新聞網╱即時報導
上海示意圖。(取自123RF)
上海示意圖。(取自123RF)

根據上海網路闢謠平台消息，一張顯示來源為網易新聞的截圖2日在社交平台流傳，稱「上海向寺廟借款百億香火錢」，該傳言不實。

綜合南方都市報、鳳凰網等多家媒體消息，「上海向轄區內寺廟臨時借款100億人民幣（約合13.75億美元）的香火錢作為短期周轉債務」「靜安寺貢獻最大，貢獻了48億（約合6.6億美元）」…社群平台上傳言稱這些消息的來源為上海市財政局一位不願透露姓名的工作人員。

上海闢謠言平台從民宗部門、財政部門獲悉，此傳言純屬謠言。上海市財政局預算處浦處長介紹，今年上半年，上海地方一般公共預算收入平穩有增，財政運行總體健康，具體數字按照信息公開規定會在7月中旬在相關權威平台公佈。

目前，網信部門已對相關不實資訊介入調查，並將相關違法線索移交公安機關進一步處置。

同日下午，網易號發布闢謠聲明表示，接到用戶反饋，社交平台傳播一張圖片，標題為「地方財政的緊張程度，可能遠超你的想像，我們是真沒錢了」。其中提到「上海財政局某工作人員透露上海向多個寺廟借款100億」相關訊息，內容來源指向為網易新聞╱網易號。網易號第一時間對全站內容進行了詳細排查。

聲明稱，經查，網易號沒有任何網傳圖片中涉及上海財政相關資訊。這張網路圖片有非常明顯的人為偽造、拼接訊息，純屬謠言。

（取自鳳凰網微博）
（取自鳳凰網微博）

預算 財政部

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