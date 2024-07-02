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日本母子蘇州遇刺 何立峰：偶發不應影響中日關係

中央社台北2日電
中國國務院副總理何立峰。(中新社)
中國國務院副總理何立峰。(中新社)

江蘇蘇州發生日籍母子遇刺事件，引發在中國的日本社群擔憂；日媒報導，中國國務院副總理何立峰1日在北京對日本前眾議院議長河野洋平表示，偶發事件不應對中日貿易合作關係造成影響，河野洋平則要求查明行凶動機。

日經中文網今天指出，何立峰7月1日在北京與日本前眾議院議長河野洋平等人組成的日本國際貿易促進協會訪問團會面。據日本國際貿易促進協會消息，針對6月24日在蘇州市發生的日本人學校校車遇襲事件，何立峰表示是偶發事件。

另日本共同社今天也報導，隨行消息人士透露，何立峰表示，不應對中日貿易合作關係造成影響。河野洋平則要求中方查明動機，包括是否是針對日本人的案件。

由於當時中國籍的女導護胡友平為保護學生阻攔被刺身亡，引起很大關注。何立峰表示，行凶男子將依據中國法律受到應有的懲處。

但中國官方媒體報導這場會見，目前未提及何立峰向河野洋平說明日籍母子遇刺事件。

新華社報導，何立峰向日本國際貿易促進協會成立70週年表示熱烈祝賀，希望日本國際貿易促進協會更好發揮橋梁紐帶作用，繼續做中日友好的踐行者、中日互利合作的促進者、全球產業鏈供應鏈穩定的維護者，歡迎日本企業進一步擴大投資合作。

報導另指，河野洋平表示，日本國際貿易促進協會將繼續致力於促進日中經貿往來，為日中友好事業做出新的貢獻。

共同社6月26日曾報導，蘇州發生等候日本人學校校車的日本人母子遇襲事件，另從日本駐上海總領事館獲悉，在事發現場附近，4月也曾有日本男子被陌生男子刺傷。日本人接連在被認為治安良好的蘇州遇襲，日本社群的擔憂情緒高漲。

日本 眾議院 國務院

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