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City不City？外國網紅口頭禪成中媒宣傳新詞

記者陳湘瑾／即時報導
外國網紅保保熊和妹妹在中國旅遊。（圖／取自保保熊Instagram）
外國網紅保保熊和妹妹在中國旅遊。（圖／取自保保熊Instagram）

近期「City不City啊？」一詞在兩岸社群媒體平台爆紅。在上海擔任導遊的外國網紅保保熊和妹妹在中國旅遊，每到一個景點他們會拍攝影片並說：「妹妹，City不City啊？」、「City啊，啊～」分享旅遊心得，魔性洗腦的語調讓網友忍不住開始模仿，卻又搞不清楚這句話到底是什麼意思。

保保熊6月30日拍攝影片回應，「很City」第一個意思是指一個地方很城市化，第二是什麼東西讓人感到非常刺激、活潑、開心的感覺，像是喝咖啡的時候很City，因為喝咖啡會讓人很有精神，而「不City」不是不好的意思，而是不會經常在城市中發現的一件事情。

中媒指出，中國社群媒體平台近期出現許多訪中的外國人，背後原因是中國從去年11月開始對部分國家實施144小時過境免簽政策，外國旅客可免辦簽證在規定區域內停留不超過72小時或144小時，包括北京、天津、上海和南京等超過20個城市。該政策的適用範圍目前已擴大到54個國家。讓一些原本計畫前往日韓或東南亞的西方旅客，將中國加入旅遊行程中。

據中國國家移民管理局和文旅部統計數據，2024年第一季免簽入境外國人員共198.8萬人次，年增266.1%，「五一」假期入境遊客成長至177.5萬人次，已接近出境遊人數。

中國媒體也沒有放過這次機會，紛紛報導外國旅客旅遊感想，並指出他們所拍下的影像真實呈現中國，而非西方媒體所描述的樣子。上觀新聞引述一位加拿大旅遊部落客Steven的感想，「中國一直是個神秘的國家，我們以為自己瞭解這個國家，直到真正訪問中國並親眼看到它。中國和西方媒體報導的太不一樣了。」

但實際上到中國旅遊對國外旅客來說仍有不便的地方。據香港南華早報和中國城市報報導，像是無法在中文預約網站上預約景點或博物館，因為語言能力受限，以及沒有微信帳號；也有奈及利亞和英國的網民反映，在中國旅遊嘗試入住飯店時遭到拒絕，飯店拒絕理由包括不具備涉外資格，不知道如何旅客的資訊登入到飯店系統中。

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