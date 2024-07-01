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中兩醫療器械業者菲律賓遭綁架撕票 一人已付300萬元贖金

中國新聞組／即時報導
近日傳出有兩名中國醫療器械業者在菲律賓慘遭斯票，圖為馬尼拉大都會一處住宅區。（路透）
近日傳出有兩名中國醫療器械業者在菲律賓慘遭斯票，圖為馬尼拉大都會一處住宅區。（路透）

據中國媒體報導，有兩名醫療器械業者日前被誘騙至菲律賓後慘遭綁架撕票，其中一人為港股上市公司潤邁德公司的國際營銷總監，另一人為心血管醫療器械經銷商。

上海第一財經報導，網上消息稱，遇害兩人在歐洲某行業大會上認識了自稱菲律賓業務的代理商，兩人相約赴菲律賓拓展業務，在當地遭遇綁架，疑似為一起「連環設套」案件，但無法證實此一說法的真實性。

新京報指出，遭綁架後，其中一人家屬向綁匪支付人民幣300萬元（約41萬美元）贖金，卻仍遭撕票。目前當地警方已介入調查，暫未透露案情進展情況。

成都商報旗下新媒體紅星新聞表示，遇害的兩人相約於6月20日抵達菲律賓考察業務，卻不幸在24日遇害。其中遇害者孫某家中還有年邁的父母，其父母只知道兒子在菲律賓遭綁架，尚不知道兒子已不幸遇害。

第一財經稱，其中一名遇害的醫療器械經銷商，此前就職於某跨國醫療器械公司，此人堅持健身且身強力壯。

中國駐菲律賓大使館官網1日晚間發布新聞稿稱，中國駐菲律賓大使黃溪連1日會見菲律賓文官長、總統反有組織犯罪委員會主席貝薩明。雙方回顧了近段時間來兩國執法部門聯合打擊綁架殺人、電信詐騙、販賣人口等惡性犯罪，特別是與菲國離岸博彩業相關犯罪活動所取得的進展，並就近期重點個案交換意見。

新聞稿稱，雙方一致同意加強中菲執法合作，共同打擊跨國犯罪，更好保護兩國人民生命財產安全。

《紅星新聞》指出，菲律賓向來綁架事件頻傳，去年11月28日，菲律賓警察總署就曾表示，10月30日在馬尼拉家中被綁匪持槍綁架的6名中國人中，已發現4人的屍體，另兩名被綁架者仍然失蹤。

據報導，今年6月2日，菲律賓首都地區也傳出四名警察因綁架四名外國遊客並索要贖金而被捕。據悉，這四名外國遊客中有三人是中國人，另一人是馬來西亞人。其中兩名中國人設法逃脫並報警，剩下的兩人遭到綁匪毆打，並在支付250萬菲律賓比索贖金後，於次日上午獲釋。

中菲南海爭議不斷已經導致兩國關係緊張，這起綁架事件發生後，有中國網友即質疑，「是單純的綁架，還是針對最近中菲南海事件升級導致的？」

賓大 大使館

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