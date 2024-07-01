中國第三艘航艦「福建艦」 傳7月3日進行第三次海試

中國第三艘航空母艦「福建艦」傳出可能在本月3日展開第三次海試。（新華社）

中國第三艘航空母艦「福建艦」6月11日完成二次海試作業後，返回上海江南造船廠碼頭，如今傳出，福建艦可能在本月3日進行第三次海試作業。

上海海事局7月1日最新發布航行警告，與前兩次海試出發前的模式相當，引發各界推測福建艦將進行第三次海試。至於可能進行的項目，台灣軍事專家、前海軍艦長呂禮詩認為，艦載機實際落艦可能要等到下一次。

根據上海海事局發布「滬航警558/24」航行警告指出，長江口7月3日將於大型船舶深水航道出口實施交通管制。香港 網媒《香港01》稱，該航行警告與5月1日「滬航警413/24」、5月23日「滬航警467/24」所發布的航行警告相同，皆為「大型船舶深水航道出口實施交通管制」，因此研判，就是福建艦即將進行三次海試的「預告」。

呂禮詩分析，福建艦5月下旬出海進行第二次海試，期間傳聞遠至渤海灣口操演，才返港20多天，就馬上要進行第三次海試，推論測試重點將是二次海試時發現的缺點改進。

另，福建艦停泊上海期間，傳出離開造船廠進行舾裝與繫泊試驗的泊位，與901型綜合補給艦「呼倫湖號（舷號901）」在岸上操練油液橫向補給演練，也可能藉由第三次海試時實際海上演練雙艦併航補給科目。

中國第二艘航空母艦「山東號（舷號17）」的油液橫向補給演練是在第六次海試前才進行，福建艦目前看來進度搶先不少。至於外界關心福建艦已經先後完成「近海」、「遠海」等動力、電力短期、長期測試，第三次海試是否朝艦載機彈射、起降等作業。

對此，呂禮詩研判，由於福建艦進度超前，反而可能保守地只會先進行「觸地重飛」（Touch and Go），實際落艦應該會是下次的項目。