台陸委會：港人對港府信任度、社會幸福指標均創新低

7月1日是香港主權移交27周年，台陸委會1日公布「香港移交27周年情勢研析報告」指，港人對港府信任度、對香港前途信心度，與社會幸福指標均創下歷史新低。(記者謝守真／攝影)

香港 主權移交至今滿27周年，台陸委會1日公布「香港移交27周年情勢研析報告」指，國安持續成為中共對港政策主軸，繼「香港國安法」後，中共又催促香港就基本法第23條立法（「維護國家安全條例」），香港各層面發展均受國安思維與國安法規的主導與牽制，也令香港「大陸化」持續受國際高度關切。港人對政府信任度、對港前途信心度，與社會幸福指標均創歷史新低。

台陸委會1日晚間發出新聞稿表示，香港在政治運作上，中國讚揚國安機制讓香港「由治及興」，惟民調 結果顯示，港人對政府的信任度、對香港前途的信心度，與社會幸福指標均創下歷史新低。另在經濟運作上，港府 自詡已見復甦成效，惟國際評比機構警告隱憂浮現，呼籲在港進行商業活動前，應審慎評估國安風險。

在社會發展方面，台陸委會指出，港府持續以法律和「軟鎮壓」手段抑制基本法承諾的各項自由與權利，寒蟬效應與自我審查蔓延社會各層面，新聞自由指數與人類自由指數全數下降，甚至被「自由之家」之報告指為「地球上最不自由地區之一」。

在司法運作上，雖然繼續保留香港移交前司法制度，但涉及國安案件之運作卻已有不同；中國聲稱辦理國安案件「結果重於過程」，凸顯「中國特色司法」與香港普通法制度之扞格，也令香港在全球法治指數評比連續下滑並創新低紀錄。

另，台陸委會提到，在國際情勢方面，多國更新旅遊警示外，各主要國家也持續放寬援港措施；惟港府駐英國經濟貿易辦事處人員涉入情報工作，也令各界質疑該辦角色。國際也高度關切黎智英案、泛民初選案，該案僅是港人運用香港基本法賦予的合法權力，作為抗衡行政部門的輕忽民意，竟被檢控為顛覆政權，完全背離民主政治基本精神。

至於中港關係，台陸委會說，雙方持續推動兩地融合，惟也引發香港社會福利、醫療、教育等資源的分配問題，以及大量中籍人士留港引發香港在政治傾向與教育方向轉變的爭議；民調顯示，港人對相關融合政策措施仍持保留態度。

而就台港關係，台陸委會表示，雙邊人員往來頻密，經貿互動持續。2023年台灣為香港第2大貿易夥伴，香港為台灣第4大貿易夥伴。香港旅客訪台逾110萬人次，高居世界各地訪台旅客首位。同年計1,432名港人獲准在台定居，6,626名獲准在台居留。

台陸委會續指，為強化育才、留才，台勞動部於2023年12月14日公告，僑外生透過評點制申請留台工作許可數額，自2024年起由6000人增加為7000人。

此外，面對香港情勢變化，台陸委會稱，台政府仍將秉持互惠、務實之一貫立場，穩健推動台港交流，維持駐港機構運作及為民服務功能，並強化公私協力推展各項活動，完善對在台港人的照顧與服務；亦會強化風險管控及應變措施，守護國家安全與民眾福祉。