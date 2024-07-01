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安徽暴雨81.1萬人受災 至少259個景區緊急關閉

記者賴錦宏／即時報導
安徽多地近日豪雨成災，不少地區都出現淹水景象。（新華社）
安徽多地近日豪雨成災，不少地區都出現淹水景象。（新華社）

安徽省氣象台1日9時變更發布暴雨橙色預警，預報未來24小時安慶、六安、黃山、宣城等地有大雨到暴雨，部分地區有大暴雨，並伴有短時強降水（最大雨強局地可超80毫米）、雷暴大風（局地超過10級）等強對流天氣。全省已有81.1萬人受災，關閉景區259個。

據中新網報導，連日來，安徽多地遭遇持續性暴雨、局地特大暴雨天氣，汛情形勢嚴峻。6月30日7時至7月1日7時，安慶、池州、銅陵、蕪湖、馬鞍山、宣城、黃山部分地區出現暴雨和大暴雨。全省共772個站降水量超過50毫米，佔該省面積的22.1%；67個站降水量超過100毫米，佔該省面積的1.9%。

6月30日17時，該省長江幹流全線超警戒水位且仍在上漲，支流水陽江、滁河、西河等19條河流超警戒水位。截至6月30日16時，黃山、宣城、安慶等6市35縣（區）受災，全省累計受災人口81.1萬人，緊急轉移安置19.5萬人。

面對汛情，安徽持續做好防汛救災工作，關閉景區259個、建築工地停工1995個。在山洪地質災害危險區轉移4.4萬人，危舊房等危險區域轉移1650人。

安徽強化長江幹支流汛情應對措施，蕪湖等沿江5市和合肥、滁州、宣城投入2.6萬人巡堤查險。長江幹流江心洲、外灘圩人員已轉移634人。

下一步，安徽將全力做好長江幹支流超警堤段巡堤查險工作，在險工險段和薄弱堤段預置搶險物資；繼續做好山洪地質災害、中小河流洪水和城市內澇防禦，強化小型水庫巡查防守；持續督促降雨影響地區加強建築施工、旅遊等重點行業領域汛期安全檢查等。

安徽黃山一處道路隧道口，6月29日因連日暴雨導致山崩，導致人車交通受阻。（中新社...
安徽黃山一處道路隧道口，6月29日因連日暴雨導致山崩，導致人車交通受阻。（中新社）

暴雨 洪水

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