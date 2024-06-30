北京單方面免簽後 澳洲維持對中國旅行警告

中國總理李強(左)18日拜訪澳洲總理艾班尼斯。(路透)

北京近日宣布將澳洲 納入中國的免簽證國家名單後，澳洲政府並未因此降低對於國民出訪中國的警告，依然將中國列為高危地區。

中國國務院總理李強 稍早訪問澳洲時宣布將澳洲納入中國的免簽國家，中國外交部隨後於25日宣布，決定進一步擴大免簽國家範圍，對紐西蘭、澳洲、波蘭試行免簽政策，今年7月1日至明年12月31日期間，上述國家持普通護照人員到中國經商、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免辦簽證入境。

美國之音中文網今天披露，李強宣布將澳洲納入免簽計畫的消息發布後30分鐘內，旅遊網站Trip.com 的數據顯示，澳洲用戶與中國相關詞語的搜索量激增80% 。

但也有旅遊業者表示，澳洲赴中國旅遊團客人數目前雖有所增加，但預訂人數尚未恢復到疫情前水準。

此外，對於中國免簽政策對澳洲民眾旅遊計畫行程的影響，報導引述數家旅行社表示，政策還沒有正式實施。

中國官方近年持續宣稱中國是安全的國家，但近來卻傳出數起襲擊外國人士的事例，其中4名來自美國的交換教師本月10日在吉林省吉林市北山公園遭一名中國男子持刀捅傷；24日，江蘇蘇州一名失業男子砍傷了等候校車的一對日本 母子和一名中國女子。

對於到中國旅行的安全問題，據報導，一名在中國生活多年的不具名澳洲人士表達了擔憂，「我的日本和美國朋友都說，在中國越來越難感到安全」。

他認為，「中國是時候制定反種族主義法了」，社群媒體應禁止針對美國、日本和其他國家的仇恨言論，「看看抖音和微信上的中國社交媒體帖子，過去幾個月，人們公開呼籲攻擊日本學校，這樣的評論得到了10萬個讚，這是完全不可接受的」。

報導引述澳洲外交貿易部的Smartraveller最新海外旅行指南指出，「中國仍然屬於高危國家」。關於中國的旅行指南如此表述，「我們已經審查了針對中國的建議，並繼續建議保持高度警惕。正如先前建議的那樣，當局以『危害國家安全』的理由拘留外國人。澳大利亞人可能面臨被任意拘留或過度執法的風險，包括定義廣泛的國家安全法」。

雪梨科技大學教授馮崇義告訴美國之音，「中國的很多政策是相互矛盾的，一方面經濟在下滑，外資在撤離，外國遊客非常少，他們很緊張。與此同時，他們又搞國安法和反間諜法，隨意抓人」。

馮崇義說，「那些商業機密、歷史文獻都算國家機密，這對澳大利亞人威脅還是很大的，不可控因素太大。還有中國司法不獨立，很多事情不公開不透明，變數太大」。