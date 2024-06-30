我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法國會首輪選舉 投票率創40多年來最高

中國「天龍3號」火箭試射爆炸

中國水利部：長江流域內90條河流發生「超警」以上洪水

記者廖士鋒／即時報導
長江2024年一號洪水已形成，目前官方表示防汛形勢嚴峻。（圖／截自央視新聞）
長江2024年一號洪水已形成，目前官方表示防汛形勢嚴峻。（圖／截自央視新聞）

中國華中華南地區連日來的降雨，使防汛形勢更加嚴峻，目前長江流域內已有90條河流發生「超警」及以上洪水，湖南也已發布今年首個暴雨紅色預警，部分列車受強降雨影響需要停運。

據澎湃新聞報導，6月30日，中國水利部指出，受6月25日以來持續強降雨影響，長江流域內90條河流發生超警及以上洪水，長江中下游幹流及兩湖湖區水位持續快速上漲。

「長江2024年第1號洪水」28日14時已在長江中下游幹流形成，30日6時，長江中下游幹流蓮花塘、九江、湖口站水位分別超警（超過警戒線）0.20公尺、0.84公尺、0.93公尺。據預報，長江幹流洞庭湖入江口以下將發生全線超警洪水，部分江段超警時間持續10天以上，流域防汛形勢嚴峻。

官方表示，下一步將繼續發揮以三峽水庫為核心的流域骨幹工程，「有序控制下泄流量、攔蓄洪水，儘量減輕對洞庭湖、鄱陽湖洪水下泄頂托」，為長江中下游及兩湖湖區洪水讓出退洪通道，減少中下游超警時間。

此外，湖南氣象台也已發布今年首個暴雨紅色預警，官媒新華社指出，廣鐵集團為應對湖南地區的強降雨，全力確保鐵路運輸和旅客出行安全，對途經焦柳、滬昆等普速線路的部分列車，採取停運措施。同時，部分途經列車將出現不同程度的晚點。廣鐵集團各車站將動態增加退改簽窗口，方便旅客線下辦理退票、改簽業務。

目前中國中央氣象台已於30日早晨繼續發布暴雨紅色預警，預計6月30日08時至7月1日08時，江蘇南部、安徽南部、江西北部、浙江西部、上海、湖南西南部和東北部、廣西北部、貴州東南部等地部分地區有暴雨，其中，安徽南部、江西北部、浙江西北部、湖南西南部、貴州東南部、廣西東北部等地部分地區有大暴雨，湖南西南部等地局地特大暴雨（250到260毫米）。

洪水 暴雨

上一則

兩岸緊張升高 投資人撤離福建平潭「台灣小鎮」

延伸閱讀

暴雨一直下...湖南懷化市停課、長沙圖書館臨時閉館

暴雨一直下...湖南懷化市停課、長沙圖書館臨時閉館
地下水持續上升 灣區等多城市面臨風險

地下水持續上升 灣區等多城市面臨風險
湖北女暴雨後撿1條40斤大魚 做剁椒魚頭…能吃嗎?專家出聲了

湖北女暴雨後撿1條40斤大魚 做剁椒魚頭…能吃嗎?專家出聲了
長江第1號洪水形成 中下游防汛形勢嚴峻

長江第1號洪水形成 中下游防汛形勢嚴峻

熱門新聞

江蘇女學生姜萍，以第12名的成績挺進2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，力壓海內外知名大學的數學高手，一夕暴紅。（取材自微博）

阿里數學決賽試題公布 網喊「天書」：這是考英語還是數學？

2024-06-24 02:21
中國學者鄭永年稱，「當人們說世界大戰的時候，需要考量的並非是戰爭是否有可能，而是戰爭的形式問題」。（美聯社）

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

2024-06-24 03:47
姜萍以第12名成績進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，但卻一直未露面。（取材自新聞晨報）

驚喜變驚悚？傳數學天才姜萍被囚 網疑老師冒名參賽

2024-06-29 02:23
中國非法移民搭乘豪車到小房間。（視頻截圖）

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

2024-06-28 06:30
葉海洋和雙胞胎兒子。(取材自微博)

吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生

2024-06-22 07:00
湖北赤壁女子在暴雨洪災後「撿」到一條大雨，準備拖回去做剁椒魚頭。（取材自快科技）

湖北女暴雨後撿1條40斤大魚 做剁椒魚頭…能吃嗎?專家出聲了

2024-06-29 10:30

超人氣

更多 >
舊金山39號碼頭海獅從2千隻銳減剩10隻 原因出爐

舊金山39號碼頭海獅從2千隻銳減剩10隻 原因出爐
周迅爆冷奪視后 回應「如懿傳」挨批…「觀眾開心就好」

周迅爆冷奪視后 回應「如懿傳」挨批…「觀眾開心就好」
電動車充電設施太缺 美近50%車主考慮換回汽油車

電動車充電設施太缺 美近50%車主考慮換回汽油車
Axios：拜登退與不退？可能取決妻、妹、摯友

Axios：拜登退與不退？可能取決妻、妹、摯友
特斯拉故障鎖死 「這種車進不去」消防員斧頭劈窗救女嬰

特斯拉故障鎖死 「這種車進不去」消防員斧頭劈窗救女嬰