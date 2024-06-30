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兩岸緊張升高 投資人撤離福建平潭「台灣小鎮」

編譯林聰毅／綜合外電
受地緣政治緊張及經濟疑慮升高的影響，福建省在平潭專為台商打造的「台灣小鎮」，從以往車水馬龍的熱鬧景況，如今只剩下幾家店家仍在營業。(美聯社)
受地緣政治緊張及經濟疑慮升高的影響，福建省在平潭專為台商打造的「台灣小鎮」，從以往車水馬龍的熱鬧景況，如今只剩下幾家店家仍在營業。(美聯社)

受地緣政治緊張及經濟疑慮升高的影響，中國福建省在平潭專為台商打造的「台灣小鎮」，從以往車水馬龍的熱鬧景況，如今淪為門可羅雀，只剩下幾家店家仍在營業。

英國金融時報報導，多年來平潭當局提供台灣投資人租稅優惠、補貼，以及協助取得戶籍。儘管初期有許多人前來投資，但現在留下者相當少。除了一些觀光客外，這座商城大致呈現空蕩景象。

來此地開店的陳姓老闆說：「過去幾年來，由於台獨及新冠疫情等事情，他們不來了。」陳老闆經營的台中特色小吃店，是此商城內為數不多仍在營業的商店。

這座商城是福建省當局希望吸引台灣人投資的眾多方式之一，欲將此區打造成兩岸整合的「示範區」。福建省當局的努力可能付諸流水，因為絕大多數台灣民眾拒絕統一的想法，而且政治與經濟疑慮使兩岸投資降至數十年低點。

去年台商在福建的投資比前年銳減80%，降至只有2.2億美元；台商在整個中國的投資額則減少40%，跌至略高於30億美元。貿易也遭殃，福建省從台灣進口下滑10.2%，出口也跌掉15.6%，跌幅高於該省的其他主要貿易夥伴。

此外，台商說，隨著生產成本上揚、貿易緊張，以及地緣政治風險迫使他們轉往替代中心，他們日益懷疑在中國的投資。 一名正在福州參加會議的台商說，由於對中國商業環境的多重擔憂，台商正在尋找其他地方， 「如果他們不回台灣，就會在東南亞投資」。

英國諾丁漢大學台灣研究計畫主任李駿怡說：「無論中國多想要推銷那個經濟特區…台商的接受度似乎不高。」她並表示，企業擔心勞動成本增加、與本地公司的競爭，以及美中貿易戰的影響，「因此胡蘿蔔就在那兒，但他們不想咬。」

雪上加霜的是兩岸關係未見改善，中國除了對台灣採取咄咄逼人的軍事姿態外，北京還將日前宣折誓就職總統的賴清德視為「危險的分離主義者」。上周，中國還公布法律，正式將推動台獨的行為定為刑事犯罪，最高可處以死刑台北的陸委會日前將中國、香港和澳門的旅遊警示提高至橙色。

投資 東南亞 澳門

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