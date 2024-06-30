中國老牌百貨停業潮持續 營業27年上海伊勢丹今熄燈

日系百貨伊勢丹上海梅龍鎮店因租約到期，今（30）日迎來最後營業日，正式結束27年的經營。記者陳宥菘／攝影

中國再有一家百貨終止營業。日系百貨伊勢丹上海梅龍鎮店因租約到期，30日迎來最後營業日，正式結束27年的經營。此後，伊勢丹百貨集團在中國市場將只剩下天津的仁恆伊勢丹百貨一家門市。這也是去年8月上海徐家匯台資太平洋百貨閉店後，又一外資百貨熄燈。

位於上海南京西路上的梅龍鎮伊勢丹百貨於1997年6月11日開業；27年後，2024年6月30日晚間6點鐘，百貨響起散場廣播：「歡迎光臨梅龍鎮伊勢丹百貨，我們即將結束今日最後一天的營業，感恩你們27年來對伊勢丹的厚愛，衷心祝願你們生活順利，期待再會，謝謝。」

在一樓手扶梯到大門出入口之間，百貨高層與員工排稱一列，向離場的顧客揮手、鞠躬致意，並說著：「謝謝，再見！」與此同時，百貨大門外聚集上百名顧客，許多人拿起手機、相機，記錄下現場的一刻。

這時，一位上海民眾Daisy站在百貨外面低頭拭淚，引起記者注意。Daisy是「80後」（1980年代出生），從小住在百貨附近的她向記者表示，「心裡感慨的是，熟悉的事物慢慢消失了」，想到這些，眼淚便沒有控制住地流下。

她回憶，上海南京西路大約從1993、1994年開始改造，而伊勢丹百貨在1997年開業後，夏天都會有很多人到商場裡「孵空調」（吹冷氣），她也會跟著父母來到這裡。

她說，雖然伊勢丹屬於日系高端的百貨公司，用現在的詞形容就是「高大上」，小時候的印象是買不起的，但路過的時候會有一種自豪感，「家前面就有很高端的商場」。

中媒第一財經報導，儘管租約到期的確是客觀理由，但在業界看來，近幾年百貨迎來關店潮，大量知名百貨關閉，反映了百貨業態（營業模式）的問題。根據不完全統計，2022年中國至少有35家百貨門市關閉；2023年中國至少有21家百貨商場停業閉店。

報導指出，百貨一度是非常受歡迎的零售業 態，但隨著購物中心的崛起，其招商更多元化和彈性化，商品也更豐富，加上近年體驗式業態和網路消費崛起，更衝擊了「老化的」百貨公司。

Daisy認為，伊勢丹百貨熄燈的原因是多方面的，與電商 興起、直播帶貨火熱、消費更加強調「體驗感」，而百貨團隊能否即時調整商業思維等因素有關。

她觀察到，近年隨著大眾消費習慣改變，上海有些百貨隨之調整櫃位安排，希望可以吸引年輕人到實體消費，例如徐家匯的美羅城百貨就有許多年輕人，但是伊勢丹百貨20多年來，內部大結構沒有做過改變，「這還是很可惜的」。

她亦提到，整體經濟狀況也影響了百貨的營運。對於疫情 之後，上海有多家百貨陸續關門，她認為除了是疫情的長尾效應，出現消費降級，她也以自己為例表示，上海疫情封控2個月便改變了她的消費習慣。

在上海伊勢丹百貨關門的同時，其所在的「梅龍鎮廣場」隨後也將擴建升級，位於商場二樓的無印良品掛出閉店通知，表示在7月24日前舉行「閉店特惠」。