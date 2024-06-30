我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

語言不通、缺中文標識 華人上房屋法庭碰壁

亞馬遜Kindle中國電子店：30日起正式終止服務

亞馬遜Kindle中國電子店：30日起正式終止服務

記者謝守真／即時報導
亞馬遜Kindle中國服務30日起正式停止。圖／取自新浪科技微博
亞馬遜Kindle中國服務30日起正式停止。圖／取自新浪科技微博

美國科技公司旗下業務退出中國市場再＋1，亞馬遜旗下Kindle中國電子書店宣布，今日起，未下載的電子書將無法下載和閱讀，用戶也無法從應用程式商店下載Kindle APP。同時，Kindle客戶服務也將停止支持。

據亞馬遜中國官網消息，Kindle中國電子書店表示，自2024年6月30日起，Kindle中國電子書店停止雲端下載服務，此後未下載的電子書將無法下載和閱讀。同時，Kindle客戶服務也將停止支持。 Kindle中國電子書店已於2023年6月30日停止營運。

消息一出，不少中國網友在微博上評論表示，「對客戶的長期承諾不會改變，具體是什麼？Kindle可能更多用來蓋泡麵了」；「如果不能下載，那它又有什麼其他服務呢」；「上個月想下《慶餘年》來著，搜尋不到換了個《戰爭與和平》也不行，完全成為雞肋了」。還有許多人感嘆道，「又一個品牌結束了」。

中國證券報指出，亞馬遜早於2022年已宣布電子書業務將分三階段撤出中國市場。2022年6月2日，Kindle中國電子書店曾發出「營運停止通知」，指亞馬遜已於2023年6月30日18點在中國停止Kindle電子書店的運營，此後您無法再購買新的電子書。對於已經購買的電子書，您可以在2024年6月30日前下載，並可在之後繼續閱讀。

亞馬遜Kindle中國電子書店30日起，其服務正式停止。(圖／截自亞馬遜中國網站...
亞馬遜Kindle中國電子書店30日起，其服務正式停止。(圖／截自亞馬遜中國網站)

當時，亞馬遜中國表示，對客戶的長期承諾不會改變，並稱在中國建立廣泛的業務基礎，將繼續創新與投入。

事實上，更早之前，亞馬遜中國於2019年4月曾宣布，自2019年7月18日停止為亞馬遜中國網站上的第三方賣家提供賣家服務，但保留了海外購、全球開店、Kindle和亞馬遜雲端運算等業務。

公開資料顯示，第一代亞馬遜Kindle於2013年6月7日正式進入中國市場，當時用戶可通過無線網絡使用亞馬遜Kindle購買、下載和閱讀電子書、報紙、雜誌、部落格及其他電子媒體等。

亞馬遜 書店 雲端

上一則

11歲女孩「滑」進巴黎奧運 或成中國最小選手

下一則

中國「天龍3號」火箭試射爆炸

延伸閱讀

新聞眼／從「亞馬遜部落沉迷A片」 看假新聞如何產生

新聞眼／從「亞馬遜部落沉迷A片」 看假新聞如何產生
北卡8歲女童熱死車內 36歲母被控過失殺人

北卡8歲女童熱死車內 36歲母被控過失殺人
黃仁勳、貝佐斯都有投資 Perplexity AI涉剽竊作假

黃仁勳、貝佐斯都有投資 Perplexity AI涉剽竊作假
與中國跨境電商打價格戰？亞馬遜將開低價商店

與中國跨境電商打價格戰？亞馬遜將開低價商店

熱門新聞

江蘇女學生姜萍，以第12名的成績挺進2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，力壓海內外知名大學的數學高手，一夕暴紅。（取材自微博）

阿里數學決賽試題公布 網喊「天書」：這是考英語還是數學？

2024-06-24 02:21
葉海洋和雙胞胎兒子。(取材自微博)

吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生

2024-06-22 07:00
饅頭示意圖。（取材自微博）

把公司發的饅頭帶回家被指盜竊 廚師一怒告上法院 結果出來了

2024-06-21 09:30
中國學者鄭永年稱，「當人們說世界大戰的時候，需要考量的並非是戰爭是否有可能，而是戰爭的形式問題」。（美聯社）

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

2024-06-24 03:47
姜萍以第12名成績進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，但卻一直未露面。（取材自新聞晨報）

驚喜變驚悚？傳數學天才姜萍被囚 網疑老師冒名參賽

2024-06-29 02:23
中國非法移民搭乘豪車到小房間。（視頻截圖）

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

2024-06-28 06:30

超人氣

更多 >
舊金山39號碼頭海獅從2千隻銳減剩10隻 原因出爐

舊金山39號碼頭海獅從2千隻銳減剩10隻 原因出爐
電動車充電設施太缺 美近50%車主考慮換回汽油車

電動車充電設施太缺 美近50%車主考慮換回汽油車
周迅爆冷奪視后 回應「如懿傳」挨批…「觀眾開心就好」

周迅爆冷奪視后 回應「如懿傳」挨批…「觀眾開心就好」
特斯拉故障鎖死 「這種車進不去」消防員斧頭劈窗救女嬰

特斯拉故障鎖死 「這種車進不去」消防員斧頭劈窗救女嬰
Axios：拜登退與不退？可能取決妻、妹、摯友

Axios：拜登退與不退？可能取決妻、妹、摯友