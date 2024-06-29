與中國跨境電商打價格戰？亞馬遜將開低價商店

亞馬遜將開低價商店。 路透

中國跨境電商 衝擊各大網路電商，據媒體報導，美國電商亞馬遜 將在站內設低價商店，同時跟進全托管模式，應對新興跨境電商平台低價挑戰。

據財新網報導，亞馬遜全球開店近日在深圳舉行邀請制賣家閉門會議，宣布將推出低價商店，為亞馬遜全新站中站，入駐賣家只需要把產品送到亞馬遜中國FBA倉庫，後續履約交由亞馬遜完成。直指採用托管模式、主打低價的Temu、TikTok Shop等中國跨境電商平台。

據鳳凰網科技報導，亞馬遜在該閉門會議中發布的投影片顯示，亞馬遜會將商品直接從中國運送給海外客戶。亞馬遜此前一直鼓勵中國賣家使用將商品集中在美國倉庫的物流服務，通過承諾快速發貨來穩住其市場地位。

投影片顯示，低價商店屬於亞馬遜網站的一個獨立區塊，將提供無品牌的時裝、家居用品和日用品，產品將在9至11天內送到顧客手中。目前，該商城只對受邀賣家開放。

低價商店將在今年夏天開始與商家簽約，並於秋季接受庫存。加入該網站的賣家可以決定其產品種類和定價，並能小批量生產以測試新產品的需求。亞馬遜還將邀請中國商家7月5日前往浙江著名的製造業和出口中心義烏，參加相關啟動活動。

亞馬遜全球開店對此回應財新記者，「亞馬遜與賣傢夥伴一起，不斷探索為客戶提供更豐富的選品、更優惠的價格和更便捷的服務。」