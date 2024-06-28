習近平設全球南方研究中心 美媒：合理化擴張企圖

中國國家主席習近平。(新華社)

中國國家主席習近平 昨在中國提出和平共處五原則70周年紀念會上，宣布設「全球南方」研究中心。美媒及學者對此提出警告稱，中國此舉意在合理化中國擴張企圖，有把「全球南方」武器化的傾向，並以此作為對抗美國及其盟友的基礎，去促進其自身的戰略目標和新的全球願景與全球秩序。習近平高喊和平的同時卻與其鄰國存在主權爭端，則是「講一套、做一套」。

自由亞洲電台引述美國艾德菲大學文理學院院長、政治學教授王維正分析表示，中共 前領導人周恩來在冷戰時期提出「五項原則」不斷重申不干涉內政，目的是想與第三世界國家聯盟，不在美蘇之間選邊站。如今，他認為，習近平在70年後重申「五項原則」旨在合理化中國向全球擴張影響力的企圖，希望作為全球事務的武林霸主。

不過，王維正認為，習近平強調「和平共處」只是企圖站在道德的制高點，相當偽善。因為中國本身並沒有做到「不干涉他國內政」，且在破壞或影響很多國家體制，譬如賄賂其菁英，企圖干預選舉等，「所以他基本上講一套、做一套」。習近平實際上的做法已經摒棄了鄧小平時代的韜光養晦及胡錦濤時代的和平崛起，這也使得印太地區國家加強對中國的戒備。

前美國資深外交官楊甦棣（Stephen Young）也抱持著近似的看法，他表示，習近平雖在表面上高喊著和平，但實際上，在習近平上任後，中國與其所有的鄰國都存在主權爭端，其為了擴張領土而展現的挑釁行為才是對區域和平的危害。

另據美國之音，常駐北京的大西洋理事會高級研究員舒曼（Michael Schuman）今年2月曾警告，中國有把「全球南方」武器化的傾向，並以此作為對抗美國及其盟友的基礎。中國一直宣稱是西方帝國主義的受害者，與「全球南方」國家休戚與共，然而，中國似不想看到多邊的「全球南方」關係，他們希望領導「全球南方」，並在國際舞台上支持中國的利益和野心。

中國網民則有人支持「全球南方」策略，但也有不少人質疑習近平提出的和平理念：「政治上是敵人，宣傳中是仇人，技術上是朋友，貿易上是伙伴……這種關係該怎麼處？」「這不是雙標，這是多標，精神分裂症晚期」。