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港交所要求碧桂園盡快發布財報 股票交易持續暫停

中央社台北28日電
港交所於24日發布指引，要求碧桂園滿足「盡快發布財報」在內3項要求，以利恢復交易。若遲未解決，可能在明年10月被勒令下市。（路透）
港交所於24日發布指引，要求碧桂園滿足「盡快發布財報」在內3項要求，以利恢復交易。若遲未解決，可能在明年10月被勒令下市。（路透）

中國開發商碧桂園從今年4月初起暫停股票交易。據最新消息，港交所於24日發布指引，要求碧桂園滿足「盡快發布財報」在內3項要求，以利恢復交易。若遲未解決，可能在明年10月被勒令下市。

綜合香港經濟日報、第一財經與中國經濟網報導，暫停交易近3個月的碧桂園於27日發布最新公告指出，公司於24日收到香港交易所的「復牌指引」，要求盡快滿足相關條件，以利股票重新恢復交易。

據發布，這份指引列出3項要求，第一，刊發上市規則規定的所有未刊發財務業績及處理任何審核修訂；第二，證明公司遵守上市規則第13.24條，即證明公司有持續經營能力；第三，向市場公布所有重大資訊，以供股東及其他投資者評估公司狀況。

其中，「未刊發財務業績」是指碧桂園2023年的財報。

對此碧桂園表示，全面的債務重組方案相關工作正在進行中，而公司的股票將繼續暫停買賣。

碧桂園說明，目前正與包括代表銀行債權人的協調委員會及代表債券持有人的專案小組在內的債權人團體及其顧問，一同積極探索所有可行的境外債務重組選項，以推進一個能夠為集團建立永續資本結構的全面債務重組方案，從而確保集團的長遠發展，維護所有利益相關者的權益，並確保公平對待所有債權人。

雖然碧桂園強調債務重組正在進行，然而所剩的時間已經越來越少。

報導指出，根據港交所的上市規則，可將已連續暫停買賣18個月的股票強制下市。就碧桂園而言，從2024年4月2日起開始暫停交易，18個月期限將於2025年10月1日屆滿。

根據過往經驗，給予延後發布財報的公司「復牌指引」，是港交所的常規操作。在2022年時，曾有近20家房企由於無法如期發布財報而暫停股票交易，其中多數在收到指引後陸續完成相關要求而重新恢復交易，但也有如新力控股這樣的案例，無法在18個月的期限內達成指引的要求而被勒令下市。

碧桂園 香港 投資

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