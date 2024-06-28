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盧沙野：台灣是中國的叛亂政權 中國政府隨時有權驅逐這個政權

記者黃國樑／即時報導
中國駐法大使盧沙野6月26日受邀出席法國外交與聯合國協會（FDNU）主辦的中法建交60週年專題研討會並發表主題演講。取自中國駐法使館網站
中國駐法大使盧沙野6月26日受邀出席法國外交與聯合國協會（FDNU）主辦的中法建交60週年專題研討會並發表主題演講。取自中國駐法使館網站

據中國駐法國大使館網站，中國駐法大使盧沙野在「法國外交與聯合國協會」中法建交60週年專題研討會發表主題演講；在演講中盧沙野談及台灣問題，他指出，一定意義上講，中國的內戰還沒有結束，目前在台灣的政權是中國版圖中的叛亂政權。中國政府隨時有權驅逐這個政權，把台灣的治理權重新收回。

他說，但考慮到台灣民眾的福祉，我們不想用武力實現這個目標，不想讓台灣民眾遭受戰禍，而是希望透過和平方式實現台灣治權的回歸。

盧沙野是於當地時間6月26日，受邀赴巴黎高等科學技術與經濟商業學院（ISTEC）出席法國外交與聯合國協會（FDNU）主辦的中法建交60週年專題研討會並發表主題演講。 ISTEC校長布勞甘及FDNU協會會員、學院師生近百人出席活動。

盧沙野的演講內容非常冗長，他是在演說第二部分「展望下一個60年，中法關係如何行穩致遠」的問題時，提出其中第三點「要堅持相互尊重」時，帶入了台灣問題。

他表示，相互尊重特別應體現在相互尊重主權和領土完整上。中法兩國都擁有強烈的民族自豪感，都十分珍惜自身主權。中國是安理會五常中唯一未實現完全統一的國家，台灣問題是中國核心利益的核心，具有特殊重要性。

他引述一位法國網友的譬喻說，有法國網友曾在中國使館的社群媒體帳號下留言，認為台灣之於中國，就像科西嘉之於法國、加泰隆尼亞之於西班牙。

他說，他想強調的是，台灣從來就不是一個國家，而是中國的一部分。現在它要鬧「獨立」，就是對主權國家的領土割裂，是違反國際法的。

盧沙野表示，目前台灣所處的分治狀態是上個世紀四十年代中國內戰遺留問題，並不影響中國的主權和領土完整。一定意義上講，中國的內戰還沒有結束，目前在台灣的政權是中國版圖中的叛亂政權。中國政府隨時有權驅逐這個政權，把台灣的治理權重新收回。但考慮到台灣民眾的福祉，我們不想用武力實現這個目標，不想讓台灣民眾遭受戰禍，而是希望透過和平方式實現台灣治權的回歸。

他說，因此，我們提出了「和平統一，一國兩制」方針。然而，美國出於維持其世界霸權、維繫其遏制中國的「第一島鏈」目的，縱容、支持台灣民進黨當局搞「台獨」，不斷增加對台售武，鼓動「台獨」勢力「以武謀獨」，破壞兩岸和平統一前景，造成了目前兩岸關係持續緊張。

盧沙野表示，台灣的前途只有一個，就是重新回到祖國懷抱。如果不能以和平方式，那就以非和平方式；如果有人不想要「一國兩制」，那就實行「一國一制」。總之，我們是絕不允許台灣從祖國分裂出去的。

他稱，一個中國原則是中法關係的政治基礎，是不可觸碰的紅線。中方歷來尊重法國主權和領土完整，從不干涉法國內政，希望法方以實際行動奉行自戴高樂將軍以來法國歷屆政府所重申的一個中國政策，旗幟鮮明地反對「台獨」，支持中國和平統一。

盧沙野 聯合國 社群媒體

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