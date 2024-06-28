國台辦：鼓勵台企參與大陸電動車、鋰電池產業

大陸國台辦副主任潘賢掌近日在西山與台商座談，並參加大陸全國台企聯的會員代表大會。（報系資料照）

大陸全國台企聯近日在西安舉行會員代表大會，大陸國台辦副主任潘賢掌出席，他在28日的會議上表示，大陸將繼續採取有力措施，推動台企轉型升級和科技創新，鼓勵台企參與電動汽車、鋰電池和太陽能產品等大陸優勢產業發展和新型基礎設施建設，透過開發「第二增長曲線」參與大陸新質生產力發展。

大陸全國台企聯全名為「大陸全國台灣同胞投資 企業聯誼會」，由大陸全國約300家台商協會和台資企業組成，近日於西安舉行會員代表大會，並已於27日在西安和大陸國台辦召開以「新形勢、新機會、新發展」為主題的台商座談會，這是520後，大陸對台再取消一批ECFA對台關稅減讓後，大陸官方與台商進行的大規模、面對面座談。

據中新社報導，台企聯第六屆會員代表大會第二次會議暨第六屆常務理事會第三次會議28日在西安舉行，潘賢掌說，大陸將繼續採取有力措施，推動台企轉型升級和科技創新，鼓勵台企參與電動汽車、鋰電池和太陽能產品等大陸優勢產業發展和新型基礎設施建設，透過開發「第二增長曲線」參與大陸新質生產力發展。

潘賢掌還說，兩岸關係和平發展要兩岸同胞共同推動，靠兩岸同胞共同維護，由兩岸同胞共同分享。

會上，大陸全國台企聯會長李政宏表示，將進一步引導廣大台商台企轉變形式，把握新時代新契機，堅定台商台企扎根大陸的信心。他並指，此次會議的召開，能與西安乃至陝西省的同胞、同仁們進行近距離的深入交流，為未來更密切的合作奠定了堅實的基礎。

在此之前，潘賢掌於27日的台商座談會上也喊話，「中國式現代化」前景光明，機會廣闊，將認真貫徹中共 總書記習近平 對台工作重要講話精神，傾聽兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲，用心用情用力為台胞台企辦實事、做好事、解難事，不斷增強台胞台企的獲得感、幸福感、安全感和參與民族復興的自豪感。

潘賢掌說，大陸將一如既往尊重、關懷、造福台灣同胞，完善惠及台灣同胞的政策措施，深化兩岸各領域融合發展，助力大家率先分享中國式現代化全面推進的機遇和成果，攜手壯大中華民族經濟。希望廣大台商台胞為維護和推動兩岸關係和平發展、推動祖國統一進程做出新的更大貢獻。