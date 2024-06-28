我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨對拜登辯論表現大為惶恐 該怎辦卻無共識

好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情

國台辦：鼓勵台企參與大陸電動車、鋰電池產業

記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦副主任潘賢掌近日在西山與台商座談，並參加大陸全國台企聯的會員代表大會。（報系資料照）
大陸國台辦副主任潘賢掌近日在西山與台商座談，並參加大陸全國台企聯的會員代表大會。（報系資料照）

大陸全國台企聯近日在西安舉行會員代表大會，大陸國台辦副主任潘賢掌出席，他在28日的會議上表示，大陸將繼續採取有力措施，推動台企轉型升級和科技創新，鼓勵台企參與電動汽車、鋰電池和太陽能產品等大陸優勢產業發展和新型基礎設施建設，透過開發「第二增長曲線」參與大陸新質生產力發展。

大陸全國台企聯全名為「大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會」，由大陸全國約300家台商協會和台資企業組成，近日於西安舉行會員代表大會，並已於27日在西安和大陸國台辦召開以「新形勢、新機會、新發展」為主題的台商座談會，這是520後，大陸對台再取消一批ECFA對台關稅減讓後，大陸官方與台商進行的大規模、面對面座談。

據中新社報導，台企聯第六屆會員代表大會第二次會議暨第六屆常務理事會第三次會議28日在西安舉行，潘賢掌說，大陸將繼續採取有力措施，推動台企轉型升級和科技創新，鼓勵台企參與電動汽車、鋰電池和太陽能產品等大陸優勢產業發展和新型基礎設施建設，透過開發「第二增長曲線」參與大陸新質生產力發展。

潘賢掌還說，兩岸關係和平發展要兩岸同胞共同推動，靠兩岸同胞共同維護，由兩岸同胞共同分享。

會上，大陸全國台企聯會長李政宏表示，將進一步引導廣大台商台企轉變形式，把握新時代新契機，堅定台商台企扎根大陸的信心。他並指，此次會議的召開，能與西安乃至陝西省的同胞、同仁們進行近距離的深入交流，為未來更密切的合作奠定了堅實的基礎。

在此之前，潘賢掌於27日的台商座談會上也喊話，「中國式現代化」前景光明，機會廣闊，將認真貫徹中共總書記習近平對台工作重要講話精神，傾聽兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲，用心用情用力為台胞台企辦實事、做好事、解難事，不斷增強台胞台企的獲得感、幸福感、安全感和參與民族復興的自豪感。

潘賢掌說，大陸將一如既往尊重、關懷、造福台灣同胞，完善惠及台灣同胞的政策措施，深化兩岸各領域融合發展，助力大家率先分享中國式現代化全面推進的機遇和成果，攜手壯大中華民族經濟。希望廣大台商台胞為維護和推動兩岸關係和平發展、推動祖國統一進程做出新的更大貢獻。

投資 習近平 中共

上一則

台灣升赴中旅遊警示 國台辦：赤裸裸的威脅恐嚇

下一則

蘇州襲擊案 江蘇女勇救日本母子被捅數刀亡 中網民：她救了外交部

延伸閱讀

台灣升赴中旅遊警示 國台辦：赤裸裸的威脅恐嚇

台灣升赴中旅遊警示 國台辦：赤裸裸的威脅恐嚇
北京「懲獨」台灣調升中港澳旅遊警示

北京「懲獨」台灣調升中港澳旅遊警示
冷眼集／台升警示仍允團客赴陸 凸顯政策邏輯錯亂

冷眼集／台升警示仍允團客赴陸 凸顯政策邏輯錯亂
金曲獎陸26藝人獲准赴台 陸委會：歡迎音樂電影交流

金曲獎陸26藝人獲准赴台 陸委會：歡迎音樂電影交流

熱門新聞

饅頭示意圖。（取材自微博）

把公司發的饅頭帶回家被指盜竊 廚師一怒告上法院 結果出來了

2024-06-21 09:30
葉海洋和雙胞胎兒子。(取材自微博)

吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生

2024-06-22 07:00
江蘇女學生姜萍，以第12名的成績挺進2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，力壓海內外知名大學的數學高手，一夕暴紅。（取材自微博）

阿里數學決賽試題公布 網喊「天書」：這是考英語還是數學？

2024-06-24 02:21
雷軍騎自行車上班引熱議，這輛車售價人民幣1.5萬元，網友不淡定。 （取材自快科技）

雷軍騎售價1.5萬人民幣的自行車上班 網認同卻不淡定…

2024-06-21 06:30
中國學者鄭永年稱，「當人們說世界大戰的時候，需要考量的並非是戰爭是否有可能，而是戰爭的形式問題」。（美聯社）

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

2024-06-24 03:47
中國前國防部長李尚福，27日被官宣開除黨籍，並取消上將軍銜。（美聯社）

中國前後任防長李尚福、魏鳳和 遭開除黨籍 取消軍銜

2024-06-27 09:29

超人氣

更多 >
3星座最易走上人生巔峰 摩羯默默賺大錢、他們最懂交友

3星座最易走上人生巔峰 摩羯默默賺大錢、他們最懂交友
辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒

辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒
服務費再加小費 餐館帳單翻倍…華人火大：沒什麼服務

服務費再加小費 餐館帳單翻倍…華人火大：沒什麼服務
角逐金曲獎 她大方認女女戀：卸掉保護色 感情觀全變了

角逐金曲獎 她大方認女女戀：卸掉保護色 感情觀全變了
短評／拜登的辯論豪賭輸了 上半場「結結巴巴」像酷刑

短評／拜登的辯論豪賭輸了 上半場「結結巴巴」像酷刑