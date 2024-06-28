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會秘魯總統 習近平：使「錢凱到上海」成中秘共榮之路

記者陳政錄／北京即時報導
會談後，中國國家主席習近平和秘魯總統迪娜．博魯阿爾特共同見證雙方簽署雙邊合作協定。（圖／截自央視新聞）
會談後，中國國家主席習近平和秘魯總統迪娜．博魯阿爾特共同見證雙方簽署雙邊合作協定。（圖／截自央視新聞）

中國國家主席習近平28日下午與來訪的祕魯總統迪娜．博魯阿爾特會談，習近平說，中方歡迎更多秘魯優質產品進入中國市場，願為秘魯青年學生提供更多來華獎學金名額，並指雙方要共同努力，確保錢凱港如期建成，成為中拉之間的陸海新通道，使「錢凱到上海」真正成為促進中秘共同發展的繁榮之路。

錢凱港位於秘魯首都利馬以北約80公里處，是中國在秘魯「一帶一路」的重要項目，工程預計2024年底竣工，目標是發展成為拉美地區重要的太平洋門戶港。

博魯阿爾特25到29日對中國進行為期4天的國事訪問。據中國外交部消息，習近平28日下午和博魯阿爾特舉行會談，會前為她舉行了歡迎儀式，會後安排歡迎宴會。

習近平提出，雙方要推動礦產、能源、製造業、農業等領域合作，拓展新能源、數位經濟、人工智慧、數位醫療等新興領域合作。歡迎更多秘魯優質產品進入中國市場，希望秘方為中國企業赴秘魯投資與長期合作提供良好法律與政策環境。

他提到，雙方要共同努力，確保錢凱港如期建成，成為中拉之間的陸海新通道，使「錢凱到上海」真正成為促進中秘共同發展的繁榮之路。中方願為秘魯青年學生提供更多來華獎學金名額，加強教育、文化、旅遊、青年、媒體等領域合作，為兩國關係發展奠定更堅實的民意基礎。

習近平還指出，中秘都是環太平洋重要新興市場國家和「全球南方」重要成員，雙方要加強團結協作，共同弘揚全人類共同價值，倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，推動「全球南方」國家實現共同發展。同時，中方積極支持秘魯辦好今年的亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議。

據中方發布的消息，博魯阿爾特表示，秘方期待與中方共同努力，如期建成錢凱港項目，更好造福兩國人民。她並稱，自1971年兩國建交以來，秘魯政府始終奉行「一個中國政策」，秘方將繼續堅定恪守「一個中國原則」。

中國外交部稱，會談後，兩國元首共同見證簽署中秘2024年至2029年共同行動計畫，及經貿合作、數位經濟、科技創新、檢驗檢疫、新聞媒體等領域多項雙邊合作文件。雙方宣布實質完成自由貿易協定升級談判。

中國投資錢凱港被視為將挑戰美國在該地區的影響力。據美媒華爾街日報等早前報導，耗資35億美元、由中方銀行貸款資助的錢凱深水港，由中國遠洋海運集團握有多數股權，建成後將能縮短南美到亞洲間海運的海運時程，因為大型船舶不用先到墨西哥、美國加州轉運換成小船後才能進秘魯。

今年APEC峰會由秘魯主辦，將在11月登場，屆時習近平預計在出席APEC峰會期間，出席錢凱深水港的啟用儀式，這也會是新冠疫情後，習首次出訪南美，受到西方國家關注。

中國國家主席習近平28日下午為祕魯總統迪娜．博魯阿爾特舉行歡迎儀式。（路透）
中國國家主席習近平28日下午為祕魯總統迪娜．博魯阿爾特舉行歡迎儀式。（路透）

習近平 APEC 投資

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