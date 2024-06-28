會秘魯總統 習近平：使「錢凱到上海」成中秘共榮之路

會談後，中國國家主席習近平和秘魯總統迪娜．博魯阿爾特共同見證雙方簽署雙邊合作協定。（圖／截自央視新聞）

中國國家主席習近平 28日下午與來訪的祕魯總統迪娜．博魯阿爾特會談，習近平說，中方歡迎更多秘魯優質產品進入中國市場，願為秘魯青年學生提供更多來華獎學金名額，並指雙方要共同努力，確保錢凱港如期建成，成為中拉之間的陸海新通道，使「錢凱到上海」真正成為促進中秘共同發展的繁榮之路。

錢凱港位於秘魯首都利馬以北約80公里處，是中國在秘魯「一帶一路」的重要項目，工程預計2024年底竣工，目標是發展成為拉美地區重要的太平洋門戶港。

博魯阿爾特25到29日對中國進行為期4天的國事訪問。據中國外交部消息，習近平28日下午和博魯阿爾特舉行會談，會前為她舉行了歡迎儀式，會後安排歡迎宴會。

習近平提出，雙方要推動礦產、能源、製造業、農業等領域合作，拓展新能源、數位經濟、人工智慧、數位醫療等新興領域合作。歡迎更多秘魯優質產品進入中國市場，希望秘方為中國企業赴秘魯投資 與長期合作提供良好法律與政策環境。

他提到，雙方要共同努力，確保錢凱港如期建成，成為中拉之間的陸海新通道，使「錢凱到上海」真正成為促進中秘共同發展的繁榮之路。中方願為秘魯青年學生提供更多來華獎學金名額，加強教育、文化、旅遊、青年、媒體等領域合作，為兩國關係發展奠定更堅實的民意基礎。

習近平還指出，中秘都是環太平洋重要新興市場國家和「全球南方」重要成員，雙方要加強團結協作，共同弘揚全人類共同價值，倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，推動「全球南方」國家實現共同發展。同時，中方積極支持秘魯辦好今年的亞太經合組織（APEC ）領導人非正式會議。

據中方發布的消息，博魯阿爾特表示，秘方期待與中方共同努力，如期建成錢凱港項目，更好造福兩國人民。她並稱，自1971年兩國建交以來，秘魯政府始終奉行「一個中國政策」，秘方將繼續堅定恪守「一個中國原則」。

中國外交部稱，會談後，兩國元首共同見證簽署中秘2024年至2029年共同行動計畫，及經貿合作、數位經濟、科技創新、檢驗檢疫、新聞媒體等領域多項雙邊合作文件。雙方宣布實質完成自由貿易協定升級談判。

中國投資錢凱港被視為將挑戰美國在該地區的影響力。據美媒華爾街日報等早前報導，耗資35億美元、由中方銀行貸款資助的錢凱深水港，由中國遠洋海運集團握有多數股權，建成後將能縮短南美到亞洲間海運的海運時程，因為大型船舶不用先到墨西哥、美國加州轉運換成小船後才能進秘魯。