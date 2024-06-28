王毅：中國將發表「北京宣言」紀念和平共處五原則

中國外長王毅28日預告將會發布「北京宣言」。(美聯社)

中共 外交重要論述「和平共處五原則」近日迎來70周年，中國外長王毅 宣布，將會發表「北京宣言」以「彰顯各方重要共識」，這也將是近年來中共高層多次發布外交論述後的最新做法。

中國外交部官網顯示，王毅28日在「紀念和平共處五項原則發表70周年午餐會」上致詞指出，「當年中國領導人攜手印緬共同宣導和平共處五項原則，順應了亞非拉民族獨立解放運動的潮流，為如何處理國與國關係這一重大命題給出了正確答案」。

他強調，70年前中國與「兄弟的發展中國家」一起，鑄就「國家不論大小強弱、不分東方西方，都應當相互尊重、平等相待的國際關係準則」，70年後的今天，「和平共處五項原則不能削弱、只能加強，多邊主義不容動搖、必須堅守，國際關係民主化不能倒退、唯有前進」。

王毅並呼籲堅持各國主權平等，反對以大欺小、以強凌弱，「各國都應在多極體系中找到自己的位置、發揮應有的作用」，他強調中國堅持走和平發展的人間正道，反對搞陣營化「小圈子」分裂世界。

中國國家主席習近平已在紀念大會上宣布中國將設立「全球南方研究中心」，未來5年向「全球南方」國家提供1,000個「和平共處五項原則卓越獎學金」名額、提供10萬個研修培訓名額，並啟動「全球南方」青年領軍者計畫。

習近平還呼籲共同維護好不干涉別國內政這一「黃金法則」，共同反對把自己的意志強加於人，反對搞陣營對抗和各種「小圈子」，反對強迫別國選邊站隊。他強調，中國努力探索「中國特色的熱點問題解決之道」，在烏克蘭危機、巴以衝突以及涉及朝鮮半島、伊朗、緬甸 、阿富汗等問題上發揮建設性作用，「中國力量每增長一分，世界和平希望就增多一分」。

「和平共處五原則」是中共建政之初，為了與鄰國舒緩邊境問題、突破國府與美國的外交封鎖而提出，包含互相尊重主權和領土、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處等，由時任中共總理周恩來1954年「日內瓦會議」休會期間，6月28日與29日先後與印度、緬甸發表聯合聲明，而為外界熟知。

28日在紀念大會上，根據中國官方的消息，出席的外國政要大多是各國前首腦，緬甸有前總統登盛出席，但官方並未提到有印度的前政要參加。