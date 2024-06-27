紐時：中國網軍新策略 攻擊旅美異見作家子女

旅美中國異見作家鄧聿文的16歲女兒遭中國發動的資訊戰攻擊，假帳號在社群媒體上對她發布帶有性暗示、威脅性及抹黑的訊息。圖為示意圖。(美聯社)

紐約時報今日報導，旅美中國異見作家鄧聿文的16歲女兒遭中國發動的資訊戰攻擊，假帳號在社群媒體 上對她發布帶有性暗示、威脅性及抹黑的訊息。專家指，對在美青少年的攻擊是升級行為。

報導指出，據美國南卡羅來納州 的克勒姆森大學（Clemson University）和Meta的研究人員稱，一個與中國安全部門有關的宣傳網路不僅對鄧聿文本人進行攻擊，還利用假帳號對他未成年的女兒發布帶有性暗示與威脅性的訊息，並抹黑她是吸毒者、縱火犯和妓女。

這些攻擊性言論出現在鄧聿文的社群平台X貼文下，甚至在社區公立學校的帳號中，另外Facebook、TripAdvisor、Patch（社區新聞平台）和Niche（幫助家長選擇學校的網站）等網站上也有。

鄧聿文表示，他試過刪除這些留言，但隔天他們就會換一個新帳號繼續發表攻擊性的言論。

報導指出，這些騷擾符合中國的線上恐嚇模式，已引起美國加拿大等國的注意。研究者將這些數以千計的貼文連結到一個「垃圾偽軍」（Spamouflage）或稱龍橋（Dragonbridge）的社群媒體帳號網路，該網路是中國龐大宣傳機器的一部分。

克勒姆森大學媒體鑑識中心（Media Forensics Hub ）創辦人林維爾（Darren Linvill）表示，中國一直以來都試圖詆毀批評中國者，但針對在美青少年是一次行動升級，「這跨越了一條他們以前沒有跨越的界線」，意味著未來這些界線將毫無意義。

美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）4月對美國律師協會表示，中國正在施加「強烈、幾乎像黑手黨式的壓力」，試圖讓合法居住在美國的異見人士噤聲，包括在網路上及實際行動，如在他們家附近張貼傳單。

報導稱，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇在聲明中表示，他並不知情鄧聿文的案件，因此無可奉告。他還補充，中國國務院去年頒布了保護青少年網路安全的法規。

報導還指出，Meta在一份聲明中表示，作為對「垃圾偽軍」活動監控的一部分，已刪除針對鄧聿文及其女兒的Facebook帳戶。Patch和Niche表示，他們也因違反使用標準而刪除了這些帳戶。X和TripAdvisor沒有回應置評請求。

根據林維爾團隊的說法，並非所有針對鄧聿文家人的貼文都被刪除，還有新的貼文不斷出現，且透過搜尋仍可在網路上找到「垃圾偽軍」對他們的攻擊。

報導指出，去年，美國司法部起訴了34名中國國家安全部官員，指控他們騷擾像鄧聿文這樣的美國居民，但這些官員居住在中國，美國執法機構無法觸及。

「垃圾偽軍」網路首次被發現是在2019年香港 反送中運動。該網路藉由在社交平台上創立假帳號，向用戶轟炸垃圾內容。Meta去年也將該網路與中國執法機構連結，該網路過去主要集中在抹黑和恐嚇中國境內的異見人士，如香港的示威者。目的是讓批評聲音噤聲。