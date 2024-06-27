我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Axios獨家：前第一夫人米雪兒 私下對拜登家族不滿

美人口普遍老化僅西語裔持續成長 牽動政治板塊

紐時：中國網軍新策略 攻擊旅美異見作家子女

中央社台北27日電
旅美中國異見作家鄧聿文的16歲女兒遭中國發動的資訊戰攻擊，假帳號在社群媒體上對她發布帶有性暗示、威脅性及抹黑的訊息。圖為示意圖。(美聯社)
旅美中國異見作家鄧聿文的16歲女兒遭中國發動的資訊戰攻擊，假帳號在社群媒體上對她發布帶有性暗示、威脅性及抹黑的訊息。圖為示意圖。(美聯社)

紐約時報今日報導，旅美中國異見作家鄧聿文的16歲女兒遭中國發動的資訊戰攻擊，假帳號在社群媒體上對她發布帶有性暗示、威脅性及抹黑的訊息。專家指，對在美青少年的攻擊是升級行為。

報導指出，據美國南卡羅來納州的克勒姆森大學（Clemson University）和Meta的研究人員稱，一個與中國安全部門有關的宣傳網路不僅對鄧聿文本人進行攻擊，還利用假帳號對他未成年的女兒發布帶有性暗示與威脅性的訊息，並抹黑她是吸毒者、縱火犯和妓女。

這些攻擊性言論出現在鄧聿文的社群平台X貼文下，甚至在社區公立學校的帳號中，另外Facebook、TripAdvisor、Patch（社區新聞平台）和Niche（幫助家長選擇學校的網站）等網站上也有。

鄧聿文表示，他試過刪除這些留言，但隔天他們就會換一個新帳號繼續發表攻擊性的言論。

報導指出，這些騷擾符合中國的線上恐嚇模式，已引起美國加拿大等國的注意。研究者將這些數以千計的貼文連結到一個「垃圾偽軍」（Spamouflage）或稱龍橋（Dragonbridge）的社群媒體帳號網路，該網路是中國龐大宣傳機器的一部分。

克勒姆森大學媒體鑑識中心（Media Forensics Hub ）創辦人林維爾（Darren Linvill）表示，中國一直以來都試圖詆毀批評中國者，但針對在美青少年是一次行動升級，「這跨越了一條他們以前沒有跨越的界線」，意味著未來這些界線將毫無意義。

美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）4月對美國律師協會表示，中國正在施加「強烈、幾乎像黑手黨式的壓力」，試圖讓合法居住在美國的異見人士噤聲，包括在網路上及實際行動，如在他們家附近張貼傳單。

報導稱，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇在聲明中表示，他並不知情鄧聿文的案件，因此無可奉告。他還補充，中國國務院去年頒布了保護青少年網路安全的法規。

報導還指出，Meta在一份聲明中表示，作為對「垃圾偽軍」活動監控的一部分，已刪除針對鄧聿文及其女兒的Facebook帳戶。Patch和Niche表示，他們也因違反使用標準而刪除了這些帳戶。X和TripAdvisor沒有回應置評請求。

根據林維爾團隊的說法，並非所有針對鄧聿文家人的貼文都被刪除，還有新的貼文不斷出現，且透過搜尋仍可在網路上找到「垃圾偽軍」對他們的攻擊。

報導指出，去年，美國司法部起訴了34名中國國家安全部官員，指控他們騷擾像鄧聿文這樣的美國居民，但這些官員居住在中國，美國執法機構無法觸及。

「垃圾偽軍」網路首次被發現是在2019年香港反送中運動。該網路藉由在社交平台上創立假帳號，向用戶轟炸垃圾內容。Meta去年也將該網路與中國執法機構連結，該網路過去主要集中在抹黑和恐嚇中國境內的異見人士，如香港的示威者。目的是讓批評聲音噤聲。

社群媒體 香港 南卡羅來納州

上一則

美將「無人地獄」說 中國防部：做自己先下地獄的準備

延伸閱讀

假領養真蓄奴 白人夫妻被抓包專挑黑人小孩關黑屋、逼務農

假領養真蓄奴 白人夫妻被抓包專挑黑人小孩關黑屋、逼務農
灣區33城市房價 躋身200萬俱樂部…這些小鎮炙手可熱

灣區33城市房價 躋身200萬俱樂部…這些小鎮炙手可熱
跨州企圖溺死3歲雙胞胎 紐約男遭起訴

跨州企圖溺死3歲雙胞胎 紐約男遭起訴
110歲超級人瑞終生好奇愛學習 捐出大腦助研究

110歲超級人瑞終生好奇愛學習 捐出大腦助研究

熱門新聞

饅頭示意圖。（取材自微博）

把公司發的饅頭帶回家被指盜竊 廚師一怒告上法院 結果出來了

2024-06-21 09:30
葉海洋和雙胞胎兒子。(取材自微博)

吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生

2024-06-22 07:00
江蘇女學生姜萍，以第12名的成績挺進2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，力壓海內外知名大學的數學高手，一夕暴紅。（取材自微博）

阿里數學決賽試題公布 網喊「天書」：這是考英語還是數學？

2024-06-24 02:21
上海復旦大學法學院19日畢業典禮，發生畢業生在台上出拳毆打師長。(取材自微博影片)

台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空

2024-06-20 10:41
雷軍騎自行車上班引熱議，這輛車售價人民幣1.5萬元，網友不淡定。 （取材自快科技）

雷軍騎售價1.5萬人民幣的自行車上班 網認同卻不淡定…

2024-06-21 06:30
中國學者鄭永年稱，「當人們說世界大戰的時候，需要考量的並非是戰爭是否有可能，而是戰爭的形式問題」。（美聯社）

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

2024-06-24 03:47

超人氣

更多 >
7月財神不請自來 3生肖「財運爆發」好運不斷、想不富都難

7月財神不請自來 3生肖「財運爆發」好運不斷、想不富都難
沒辦會員還能買到好市多商品 業者證實她這個方法可行

沒辦會員還能買到好市多商品 業者證實她這個方法可行
華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打

華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打
美貌更勝劉亦菲？ 「玫瑰的故事」女主角原型竟傳是她…

美貌更勝劉亦菲？ 「玫瑰的故事」女主角原型竟傳是她…
夫妻買夢想屋 首付款匯給假電郵 這類詐騙案爆增

夫妻買夢想屋 首付款匯給假電郵 這類詐騙案爆增