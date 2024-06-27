我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Axios獨家：前第一夫人米雪兒 私下對拜登家族不滿

美人口普遍老化僅西語裔持續成長 牽動政治板塊

美將「無人地獄」說 中國防部：做自己先下地獄的準備

記者陳政錄／北京即時報導
中國國防部發言人吳謙27日主持例行記者會，對於台海、美軍將領的發言等議題做出回應。記者陳政錄／攝影
中國國防部發言人吳謙27日主持例行記者會，對於台海、美軍將領的發言等議題做出回應。記者陳政錄／攝影

美媒日前披露，新任美印太總部司令帕帕羅說，一旦中國攻台，美將實施「地獄景觀」戰略，大規模部署無人裝備將台海變成「無人地獄」。中國國防部發言人吳謙27日回應表示，那些叫囂要把別人的家變成地獄的人，首先要做好自己先下地獄的準備，並抨擊依美謀獨難逃變棋子的命運，強調解放軍不吃威脅這一套。

吳謙27日主持中國國防部例行記者會，他對於「地獄景觀」戰略的說法回應稱，那些叫囂要把別人的家變成地獄的人，首先要做好自己先下地獄的準備。

他說，美方一些人為了以台制華，不惜把台灣海峽變成人間地獄，極為喪心病狂。這也再次顯示台獨分子妄想依美謀獨，終難逃脫變成棋子的命運。

吳謙還強調，「台灣屬於中國，中國不容分裂」，在捍衛國家主權和領土完整、反擊外部勢力干涉方面，解放軍一向是敢打硬仗，能打勝仗，對於一些人的威脅與動作，「我們從來就不吃這套」。

另，就美國主導、兩年一度的環太平洋演習（RIMPAC）登場，有分析稱此次重點是以實彈擊沉一艘4萬噸重的目標艦艇，被認為是對共軍武力攻台的可能場景作準備。

吳謙說，「台灣是中國領土不可分割的一部分，解決台灣問題是14億多中國人民自己的事，不容任何外來的干涉」，「美方妄圖透過所謂軍演嚇唬中國軍隊，這完全是不可能的任務」。

在此之前，中國國台辦發言人朱鳳蓮26日也在記者會上回應稱，美方一些反華勢力此前炒作「毀滅台灣計劃」，現在又鼓噪將台海變成「地獄」，傳遞出十分危險的訊號。

朱鳳蓮說，敦促美方以實際行動恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，停止向台獨勢力發出任何錯誤訊號，停止插手台灣問題，停止在台海拱火攪局。

國防部 解放軍 共軍

上一則

南方9省暴雨成災 江西鄱陽湖水位19.06米越警戒線

下一則

紐時：中國網軍新策略 攻擊旅美異見作家子女

延伸閱讀

綠能國家隊出包 台軍用陸製光電產品 國防部坦承疏失

綠能國家隊出包 台軍用陸製光電產品 國防部坦承疏失
台製自殺攻擊快艇貴烏克蘭10倍 立委質疑鑲金的嗎？

台製自殺攻擊快艇貴烏克蘭10倍 立委質疑鑲金的嗎？
解放軍又發動聯合戰備警巡 26日上午24架飛機越線

解放軍又發動聯合戰備警巡 26日上午24架飛機越線
解放軍今晚在台海發起海空夜戰操演 17軍機闖台當面空域

解放軍今晚在台海發起海空夜戰操演 17軍機闖台當面空域

熱門新聞

饅頭示意圖。（取材自微博）

把公司發的饅頭帶回家被指盜竊 廚師一怒告上法院 結果出來了

2024-06-21 09:30
葉海洋和雙胞胎兒子。(取材自微博)

吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生

2024-06-22 07:00
江蘇女學生姜萍，以第12名的成績挺進2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，力壓海內外知名大學的數學高手，一夕暴紅。（取材自微博）

阿里數學決賽試題公布 網喊「天書」：這是考英語還是數學？

2024-06-24 02:21
上海復旦大學法學院19日畢業典禮，發生畢業生在台上出拳毆打師長。(取材自微博影片)

台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空

2024-06-20 10:41
雷軍騎自行車上班引熱議，這輛車售價人民幣1.5萬元，網友不淡定。 （取材自快科技）

雷軍騎售價1.5萬人民幣的自行車上班 網認同卻不淡定…

2024-06-21 06:30
中國學者鄭永年稱，「當人們說世界大戰的時候，需要考量的並非是戰爭是否有可能，而是戰爭的形式問題」。（美聯社）

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

2024-06-24 03:47

超人氣

更多 >
7月財神不請自來 3生肖「財運爆發」好運不斷、想不富都難

7月財神不請自來 3生肖「財運爆發」好運不斷、想不富都難
沒辦會員還能買到好市多商品 業者證實她這個方法可行

沒辦會員還能買到好市多商品 業者證實她這個方法可行
華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打

華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打
美貌更勝劉亦菲？ 「玫瑰的故事」女主角原型竟傳是她…

美貌更勝劉亦菲？ 「玫瑰的故事」女主角原型竟傳是她…
夫妻買夢想屋 首付款匯給假電郵 這類詐騙案爆增

夫妻買夢想屋 首付款匯給假電郵 這類詐騙案爆增