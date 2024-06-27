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南方9省暴雨成災 江西鄱陽湖水位19.06米越警戒線

記者賴錦宏／即時報導
受持續強降雨及上游來水影響，6月27日7時許，鄱陽湖標誌性水文站星子站水位達19.03米，超過19米警戒水位，湖區防汛壓力增大。鄱陽湖邊的親水步道已被高漲的湖水淹沒。（新華社）
受持續強降雨及上游來水影響，6月27日7時許，鄱陽湖標誌性水文站星子站水位達19.03米，超過19米警戒水位，湖區防汛壓力增大。鄱陽湖邊的親水步道已被高漲的湖水淹沒。（新華社）

中國南方暴雨持續釀災。受流域強降雨影響，江西鄱陽湖水文水資源監測中心27日上午繼續發布洪水紅色預警。截至27日早上8時，鄱陽湖標誌性水文站星子站水位漲至19.06米，超警戒水位0.06米，預計未來水位仍將持續上漲。

據了解，受強降雨影響，鄱陽湖星子站水位從6月18日6時的15.92米上漲至6月27日8時的19.06米，9天時間，水位漲幅超3米。

據央視新聞報導，預計未來14小時前後，錦江松湖街河段將發生超警3.2米左右的洪水；3小時前後鄱陽湖將超警，並繼續上漲。

此外，針對浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、貴州、廣東、廣西等9省區洪澇及地質災害救災工作，財政部、應急管理部26日再次預撥中央自然災害救災資金4.96億元人民幣，重點用於應急搶險和受災群眾救助等工作。

消息指出，中國財政部要求有關省區財政廳抓緊將資金撥付災區，及時了解掌握災區應急救援資金安排和資金需求，採取措施全力保障，並切實加強資金監管，充分發揮資金效益。

據預測，未來一周主雨帶仍在九江市境內，以中雨到暴雨天氣為主，河湖水位將持續上漲，長江九江站將於月底左右超警。

鄱陽湖是長江重要「蓄水池」，承納了江西五大河流-贛江、撫河、信江、饒河、修河來水，經調蓄後由湖口注入長江。

鄱陽湖是季節性、吞吐型湖泊，素有「夏季洪水一片、冬季枯水一線」之稱。去年11月19日，星子站水位一度下降至10.52米，湖水面積縮減到不足1,000平方公里。

此外，6月26日凌晨，受暴雨影響，浙江衢州水亭門城牆北段西側局部坍塌，無人傷亡。衢州市文化廣電旅遊局通報稱，坍塌區域周圍已設置安全警戒線，正組織專家評估坍塌情況。

衢州城牆位於柯城區衢州古城文化旅遊區內，初建於唐代，宋元明清續修，現存城牆主要為明崇禎十三年（1640年）所修，總長1,500米、城牆遺址1,000米，有6個城門，還有護城河、古鐘樓台座等。2006年5月，衢州城牆被國務院公布為第六批全國重點文物保護單位。

鄱陽湖水位持續上漲，永吳公路大湖池段26日已淹沒在湖水之下。（新華社）
鄱陽湖水位持續上漲，永吳公路大湖池段26日已淹沒在湖水之下。（新華社）

洪水 暴雨 財政部

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