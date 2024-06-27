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中國第六代戰機原型機何時準備就緒？美媒透露時間點

記者陳湘瑾／即時報導
中國第六代戰機概念模型。（圖／取自海事先鋒）
中國第六代戰機概念模型。（圖／取自海事先鋒）

根據明報引述美國《國防新聞周刊》（Defense News）24日報導，有跡象表明，中國在第六代戰機的研發領域正在取得進展，原型機最早將在2028年左右準備就緒。

《國防新聞周刊》的報導〈中國何時會擁有第六代戰鬥機〉稱，中國航空工業集團成都飛機設計研究所總設計師王海峰曾在2019年1月接受採訪表示，正在準備研究一種「到2035年可以保衛海空的戰鬥機」。他還提到有人／無人協同組合、人工智慧的使用，以及改進的隱身和全向傳感器等元素。

關注中國軍事的美國觀察家喬（Rick Joe）認為，中國在第六代戰機領域展開創紀錄的努力計劃，自2019年以來，中國通過半官方管道透露的相關進展資訊只增不減，像是相關學術論文、軍方和行政官員的公告。他認為，中國第六代戰機的技術驗證機已進行過飛行測試。

問及中國是否具備研發這些先進戰鬥機的能力，美國空軍智庫中國航空航天研究所（U.S. Air Force’s China Aerospace Studies Institute）所長馬爾瓦尼（Brendan Mulvaney）表示，「今天？不行。二十年後？絕對可以。我們一次又一次地看到這一點。我們越來越不會低估中國體系決定實現目標時的能力。」

馬爾瓦尼另指出，中國將未來戰機描述為無人駕駛，但他認為該設計更有可能是「可根據需求選擇是否載人」，這取決於人工智慧系統以及其他必要技術的開發速度。

報導推測，如果中國第六代戰機將於2035年投入使用，考慮到試飛和測試需要約5年，原型機最早將在2028年左右準備就緒，而馬爾瓦尼預測可能會在21世紀30年代末或40年代初首飛。

據光明網報導，第六代戰機的特徵包括強大的資訊化作戰能力和隱形能力，視距外作戰的進一步升級、人工智慧技術深度介入、可切換的有人／無人模式、有人機與無人機可以編隊作戰等。

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