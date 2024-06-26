歐制裁挺俄企業增19中企 中商務部：維護中企合法權益

歐盟近期宣布新一輪挺俄企業增19中企，中國商務部表示，這波針對俄羅斯的制裁中再次列入中企，是無國際法依據的「長臂管轄」，對此強烈不滿，將堅決維護中企的合法權益。（美聯社）

歐盟 近期對19家中國企業實施制裁，聲稱這些企業在俄烏戰爭期間「支持俄羅斯 軍工綜合體」，目的在懲罰西方所認為北京支持俄羅斯對烏克蘭戰爭的行動。對此，中國商務部 表示，這波針對俄羅斯的第14輪制裁中再次列入中國企業，是無國際法依據和聯合國安理會授權的「長臂管轄」，中方對此強烈不滿，堅決反對。中方將堅決維護中國企業的合法權益。

據中國商務部網站消息，中國商務部26日晚發出「針對歐盟近日第14輪對俄羅斯制裁列單中國企業答記者問」新聞稿，並署名新聞發言人表示，歐盟不顧中方多次交涉和勸阻，一意孤行，在第14輪對俄制裁中再次列單中國企業，這是沒有國際法依據和聯合國安理會授權的單邊制裁和「長臂管轄」。

發言人續指，中方對此強烈不滿，堅決反對。他並強調，此做法有違中歐領導人共識精神，對中歐經貿關係造成負面影響。中方敦促歐方從中歐全面戰略夥伴關係大局出發，無條件停止列單中國企業。「中方將堅決維護中國企業的合法權益。」

此前，法新社報導，歐盟公報（Official Journal of theEuropean Union）刊出的清單包含數家設於香港的公司與兩家全球衛星巨頭。

報導指出，這波針對俄羅斯的第14輪制裁將61家新企業列入被控在俄烏戰爭中直接「支持俄羅斯軍事工業複合體」的實體清單，使得清單上的公司總數增至675家。這些公司現在因為銷售可能用於「增強俄羅斯國防與安全部門」的「軍民兩用商品與技術」而面臨嚴格的限制措施。

據了解，此輪新增的公司波及了19家中國企業，包含中國衛星產業的兩大企業，這兩家公司涉及向俄羅斯傭兵組織瓦格納集團出售衛星與衛星影像。其中一家維北京和德宇航技術有限公司（Head Aerospace Technology），這家銷售衛星影像的公司2023年因供應資料給瓦格納集團而被列入美國制裁清單。