美駐中大使稱北京煽動反美情緒 中國：非事實

中國外交部發言人毛寧。（美聯社）

美國駐中國大使伯恩斯近日表示，北京煽動反美情緒，阻礙兩國人民交流。中國外交部今天宣稱，有關言論不符合事實，偏離了中美元首舊金山 會晤達成的共識與正確相處之道，無助雙邊關係發展。

華爾街 日報報導，伯恩斯（Nicholas Burns）在專訪中指出，北京暗中積極破壞美中關係。對於美方在中國舉辦的活動，北京盤問並恫嚇參與民眾，並加強箝制美國大使館的社群媒體貼文，以及煽動反美情緒。

中國外交部發言人毛寧今天在例行記者會上聲稱，有關言論不符合事實，偏離了兩國元首舊金山會晤達成的重要共識和中美「正確相處之道」，無助於雙邊關係健康穩定發展。

毛寧說，中方始終按照中國國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏的原則發展中美關係，致力於促進中美人文交流。2024年「鼓嶺緣」中美青年交流周目前正在福州舉行，這是中美建交以來規模最大、形式內容最豐富的青年交流。

她並聲稱，「事實上干擾阻礙兩國人文交流的不是中方，而是美方」。

毛寧說，美國以國家安全為藉口，無端滋擾、盤查、遣返中國赴美留學生，給當事人造成極大傷害，製造了嚴重的寒蟬效應。

毛寧指出，「美國在中國人民心目中的形象如何，根本上取決於美國自己」，希望美方與中方相向而行，以實際行動促進兩國人文交流，推動中美關係健康穩定的發展。

中國民間反美情緒高漲，6月初，一名55歲中國男子在吉林省吉林市北山公園持刀刺傷美國愛阿華州 康納爾學院（Cornell College）4名講師。中國當局通報已逮捕這名嫌犯，但並未進一步公布任何相關消息。