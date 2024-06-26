談美對台政策變化 中學者：注意美推動台灣問題國際化

復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯教授分析美國對台政策，認為未來可能會越多地推動台灣問題國際化。路透社

自賴清德 520就職以來，外界關注美國對台政策有無變化。復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯教授近期結束訪美調研行程後接受觀察者網訪問指出，今年以來，美國對台政策是「兩個加緊」：加緊對台海問題管控、在軍事上加緊對台支持，美國兩手並進，但重點在於軍事的加緊。未來可能會越來越多推動台灣問題國際化。

吳心伯在7日至15日率外交部專家學者小組訪問華盛頓和紐約，調研大選年美國的政治經濟形勢和中美關係。

吳心伯指出，在台海問題管控上，美國很擔心賴清德上台以後，美國會越過底線，導致台海發生衝突。他認為在目前情況下，拜登 政府不希望台海局勢發生大動蕩，因為他要應付俄烏衝突和巴以衝突，還要忙著選舉，沒有精力再來處理另外一場衝突；在軍事則加緊支持武裝台灣，提升台灣的作戰能力。

對於未來美國打台灣牌的方式，吳心伯認為，除了熟悉的套路，包括提升「美台關係」、加大對台灣地區的軍事支持之外，可能會越來越多地推動台灣問題國際化。

他分析，因為美國覺得在跟中國的雙邊互動中，他們在台灣問題上占不到多大便宜，也很難牽制中方對台政策，所以美方更多的是考慮拉盟友、夥伴，鼓勵其他國家關注甚至介入台灣問題。以此加大對中方的國際壓力，牽制中國對台政策。

吳心伯表示，如果台灣問題國際化，會讓本來屬於中國內部事務的台灣問題有了美國因素，美國會想要更多的國家介入進來，例如日本、澳洲 、韓國、印度等，給中國造成更大的壓力。

他指出，520賴清德上台後，中國對台政策仍掌握主導權與主動權，面對台灣問題進一步國際化的趨勢，中方必須考慮，如何在多邊層面、國際層面更好地闡述「一個中國」、台灣是中國的一部分等的歷史、現實以及國際法基礎。