我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從移民法院紀錄總結 10年來410萬無證客落腳何處

成與中交易籌碼？前國安官員揭川普若當選對台策略

談美對台政策變化 中學者：注意美推動台灣問題國際化

記者黃雅慧／即時報導
復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯教授分析美國對台政策，認為未來可能會越多地推動台灣問題國際化。路透社
復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯教授分析美國對台政策，認為未來可能會越多地推動台灣問題國際化。路透社

賴清德520就職以來，外界關注美國對台政策有無變化。復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯教授近期結束訪美調研行程後接受觀察者網訪問指出，今年以來，美國對台政策是「兩個加緊」：加緊對台海問題管控、在軍事上加緊對台支持，美國兩手並進，但重點在於軍事的加緊。未來可能會越來越多推動台灣問題國際化。

吳心伯在7日至15日率外交部專家學者小組訪問華盛頓和紐約，調研大選年美國的政治經濟形勢和中美關係。

吳心伯指出，在台海問題管控上，美國很擔心賴清德上台以後，美國會越過底線，導致台海發生衝突。他認為在目前情況下，拜登政府不希望台海局勢發生大動蕩，因為他要應付俄烏衝突和巴以衝突，還要忙著選舉，沒有精力再來處理另外一場衝突；在軍事則加緊支持武裝台灣，提升台灣的作戰能力。

對於未來美國打台灣牌的方式，吳心伯認為，除了熟悉的套路，包括提升「美台關係」、加大對台灣地區的軍事支持之外，可能會越來越多地推動台灣問題國際化。

他分析，因為美國覺得在跟中國的雙邊互動中，他們在台灣問題上占不到多大便宜，也很難牽制中方對台政策，所以美方更多的是考慮拉盟友、夥伴，鼓勵其他國家關注甚至介入台灣問題。以此加大對中方的國際壓力，牽制中國對台政策。

吳心伯表示，如果台灣問題國際化，會讓本來屬於中國內部事務的台灣問題有了美國因素，美國會想要更多的國家介入進來，例如日本、澳洲、韓國、印度等，給中國造成更大的壓力。

他指出，520賴清德上台後，中國對台政策仍掌握主導權與主動權，面對台灣問題進一步國際化的趨勢，中方必須考慮，如何在多邊層面、國際層面更好地闡述「一個中國」、台灣是中國的一部分等的歷史、現實以及國際法基礎。

賴清德 拜登 澳洲

上一則

天津上演壽衣時裝秀 網：顛覆認知 殯葬業者：很正常

延伸閱讀

最新民調：搖擺州選民認為 川普較能捍衛民主

最新民調：搖擺州選民認為 川普較能捍衛民主
讓軍事承包商進烏克蘭工作？外媒曝拜登政府考慮事實上解禁

讓軍事承包商進烏克蘭工作？外媒曝拜登政府考慮事實上解禁
華府直擊／美大選首場辯論限制多 避免重演四年前史上最混亂

華府直擊／美大選首場辯論限制多 避免重演四年前史上最混亂
新聞評論／美迫台積交出營業祕密 當時賴清德怎噤聲？

新聞評論／美迫台積交出營業祕密 當時賴清德怎噤聲？

熱門新聞

饅頭示意圖。（取材自微博）

把公司發的饅頭帶回家被指盜竊 廚師一怒告上法院 結果出來了

2024-06-21 09:30
上海復旦大學法學院19日畢業典禮，發生畢業生在台上出拳毆打師長。(取材自微博影片)

台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空

2024-06-20 10:41
葉海洋和雙胞胎兒子。(取材自微博)

吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生

2024-06-22 07:00
雷軍騎自行車上班引熱議，這輛車售價人民幣1.5萬元，網友不淡定。 （取材自快科技）

雷軍騎售價1.5萬人民幣的自行車上班 網認同卻不淡定…

2024-06-21 06:30
江蘇女學生姜萍，以第12名的成績挺進2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，力壓海內外知名大學的數學高手，一夕暴紅。（取材自微博）

阿里數學決賽試題公布 網喊「天書」：這是考英語還是數學？

2024-06-24 02:21
中國學者鄭永年稱，「當人們說世界大戰的時候，需要考量的並非是戰爭是否有可能，而是戰爭的形式問題」。（美聯社）

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

2024-06-24 03:47

超人氣

更多 >
MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡

MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡
12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美

12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美
杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網

杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網
灣區33城市房價 躋身200萬俱樂部…這些小鎮炙手可熱

灣區33城市房價 躋身200萬俱樂部…這些小鎮炙手可熱
電動皮卡陷坑洞...無拖吊公司敢救 業者解釋原因

電動皮卡陷坑洞...無拖吊公司敢救 業者解釋原因