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卷才能成功？ 北大教授：別躺平 你會卷出樂趣來

中國新聞組／北京26日電
北京大學博雅特聘教授姚洋認為，年輕人不應該躺平，應該繼續卷，「只有卷，你才能成功」。圖為北京聯合大學夜校學員。(中新社)
北京大學博雅特聘教授姚洋認為，年輕人不應該躺平，應該繼續卷，「只有卷，你才能成功」。圖為北京聯合大學夜校學員。(中新社)

在「萬物皆可卷」的情形下，中國許多年輕人轉而認同「反內卷」、「反焦慮」的生活態度，對此，北京大學博雅特聘教授、中國經濟研究中心主任姚洋認為，年輕人不應該躺平，應該繼續卷，「只有卷，你才能成功」。

快科技報導，姚洋提到，畢業後大學學的東西10%都用不到，企業不應該要求學生畢業後就直接能上手幹活，大學生進入企業後應逐步培養，成為具有創新能力的人才。

姚洋說道，「年輕人還是不能躺，得跟著去卷，只有卷，才能出成果，才能成功。你躺平幾天，會發現這個世界離你遠去，只有跟著一起去卷。卷的過程中，只要心態平和下來，把自己的家庭生活安排好，你會卷出樂趣來。」

很多年輕人聽到這席話炸了鍋，第一個反應就是「教授也太閒了」、「站著說話不腰疼！」、「都已經在卷了，還怎麽心態平和，都已經996，沒雙休了，還怎麽安排自己的家庭生活，卷都能卷出樂趣來的人，是不是受虐狂？」也有人表示，姚教授建議的重點在於不要「躺平」，而是告誡年輕人少小不努力，老大徒傷悲。

羊城晚報分析，姚洋建議年輕人去做的那種「卷」，跟現在年輕人反對的那種「卷」不同。姚洋說的「卷」是上進、是奮鬥、是努力，是投身廣闊天地，經歷社會磨煉，實現自我價值；但是大家反對的「卷」，是一切以績效和利潤為中心，是拚命加班工資卻原地踏步，是為了迎合世俗標準勉強自己，是非理性的、被自願的白熱化競爭。年輕人如果盲目「反卷」，過度追求早早躺平，反而可能會掉入另一個觀念陷阱。

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