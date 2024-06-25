中國25歲人氣女網紅遭殺害棄屍 年長10歲男友行凶被捕

（取自微博）

中國浙江一名25歲人氣女Coser（扮裝者）「桐島愛」，因常扮裝各種人氣動漫 角色，時而火辣，時而可愛，亮眼外型受到許多網友喜歡。不料，近日卻傳已遭35歲李姓男友殺害分屍，並運送至浙江省湖州市吳興區道場鄉一山坡上，而當地政府人員及公安局也證實確實有發生凶殺案，且李姓男子已遭逮捕，目前全案正偵辦中。

綜合《澎湃新聞》等媒體報導，近日中國社群平台上有多人發文，聲稱桐島愛疑似已被殺害棄屍，遺體在湖州市吳興區道場鄉一山坡上，被挖野菜的老婆婆發現。

對此，道場鄉政府人員證實，確實有發現一具女性遺體，兇手則為男性，而兩人都不是本地人。「是殺害之後，從外地運到我們這裡來丟棄的。丟棄以後，透過監控比對等方式，很快在第2天就找到了兇手。死者是居住在上海的一個網紅。」

湖州市公安局吳興區分局也表示，遺體是在17日傍晚被發現的，犯罪嫌疑人李某（男，35歲）因感情糾紛，在租屋處殺害女友高某某（25歲），並將遺體拋棄到當地山坡，現已被刑事拘留，但不願透露太多細節，只說一切以官方通報為準，具體的案情仍在調查。

知情者錢小姐透露，她與被害者是好朋友，認識兇手已多年，錢女稱，2017年左右，她在一次漫展上認識了兇手，大約180公分高，體重約130公斤-140公斤左右，看著接近40歲。不過熟知內情的友人也透露，倆人感情似乎不太好，還有人聲稱，男友冒充其身分，更新其朋友圈長達半個月，後因用字習慣不同而才被發現。