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李強出席夏季達沃斯論壇 喊反脫鉤、共同做大蛋糕

記者陳政錄／北京即時報導
中國國務院總理李強。(路透)
中國國務院總理李強。(路透)

2024年夏季達沃斯論壇在遼寧省大連市舉行，中國國務院總理李強25日上午在開幕式致詞，提出中方建立開放型世界經濟的四大方向，包括維護開放市場環境，反對「脫鉤斷鏈」，並喊話各國把握新一輪科技革命和產業變革的重大機遇，在共同做大蛋糕中尋求自身合理利益。

據中國外交部發布，李強25日上午在大連出席2024年夏季達沃斯論壇開幕式並致詞。他說，這次年會以「未來成長的新前沿」為主題，具有強烈的現實針對性，要正視世界經濟面臨的成長困境，把握新一輪科技革命和產業變革的重大機遇，在共同做大蛋糕中尋求自身合理利益，開闢經濟成長新的動力來源。

李強強調，要隨時掌握建立開放型世界經濟的大方向，開拓未來經濟發展的廣闊藍海，共同打造新的發展空間。一是深化科技交流合作，在保護智慧財產權的基礎上，為科技創新營造開放、公正、非歧視的環境。

二是厚植綠色發展底色，履行各自減排責任，共同推動綠色低碳產業發展；三是維護開放市場環境，敞開胸懷、緊密協作，摒棄陣營對立，反對「脫鉤斷鏈」，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，推進貿易和投資自由化便利化，引導推動全球化健康發展。四是促進包容普惠發展，統籌好發展治理，及時改善相關法律及治理框架，努力實現惠及面更廣、包容性更強的發展，讓創新成果造福更多國家和人民。

據中方發布，開幕式上，還有波蘭總統杜達、越南總理范明政出席開幕典禮並致詞。來自100多個國家和地區的1700多名各界代表出席開幕典禮。

在出席2024年夏季達沃斯論壇前後，李強已於24日上午在北京會見杜達，並於24日下午、25日上午，會見范明政和世界經濟論壇主席史瓦布。

李強 國務院 越南

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