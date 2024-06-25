2日本人蘇州遇襲 中國外交部：將切實保護在華外人安全

關於兩名日本公民在蘇州遇襲，中國外交部發言人毛寧25日表示遺憾，並稱中方將繼續採取有效措施，切實保護所有在華外國人的安全。(美聯社)

關於兩名日本 公民在蘇州遇襲，中國外交部發言人毛寧25日在記者會上稱，目前兩名日本公民均沒有生命危險，受傷的中國公民仍在搶救中，兇手已經被當場逮捕，案件還在進一步調查中。並稱「我們對發生這樣的事情表示遺憾。中方將繼續採取有效措施，切實保護所有在華外國人的安全。」

毛寧說，兩名常住江蘇省蘇州市的日本公民在24日下午遇襲，一名中國公民同時受傷，傷者第一時間被送醫並得到及時救治。

蘇州市公安局蘇州高新區分局25日發布通報指出，24日16時許，蘇州高新區塔園路新地中心公交站台發生一起持刀傷人案件，造成3人受傷，其中1人為中國籍，2人為日本籍。

公安局巡邏警力當場逮捕犯罪嫌疑人，嫌犯為年齡52歲的周某某，該男子為近期從外地來蘇州無業人員。周某某已被刑事拘留。案件偵辦工作正在進一步開展中，將依法依規對犯罪行為予以嚴懲。

公安局消息稱，目前中國籍傷者因在阻止嫌疑人犯罪過程中受傷嚴重，仍在搶救中；1名日本籍傷者正在治療，無生命危險，另1名日本籍傷者當日已出院。

日本NHK在24日晚間引述來自日本駐中國上海總領事館的消息及微博 上訊息指出，該日本母子在蘇州市等日本學校校車時，遭一名中國男子砍傷。日本母子沒有生命危險，行兇男子已經被捕。這是繼本月10日，四名美國大學教師在中國東北吉林省吉林市的北山公園遭人持刀刺傷後，近兩周發生的第二起外國人在中國遇襲事件。