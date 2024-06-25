我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州今日初選 晚9時前可投票

WSJ獨家專訪：伯恩斯說北京破壞中美外交關係

2日本人蘇州遇襲 中國外交部：將切實保護在華外人安全

記者黃雅慧／即時報導
關於兩名日本公民在蘇州遇襲，中國外交部發言人毛寧25日表示遺憾，並稱中方將繼續採取有效措施，切實保護所有在華外國人的安全。(美聯社)
關於兩名日本公民在蘇州遇襲，中國外交部發言人毛寧25日表示遺憾，並稱中方將繼續採取有效措施，切實保護所有在華外國人的安全。(美聯社)

關於兩名日本公民在蘇州遇襲，中國外交部發言人毛寧25日在記者會上稱，目前兩名日本公民均沒有生命危險，受傷的中國公民仍在搶救中，兇手已經被當場逮捕，案件還在進一步調查中。並稱「我們對發生這樣的事情表示遺憾。中方將繼續採取有效措施，切實保護所有在華外國人的安全。」

毛寧說，兩名常住江蘇省蘇州市的日本公民在24日下午遇襲，一名中國公民同時受傷，傷者第一時間被送醫並得到及時救治。

蘇州市公安局蘇州高新區分局25日發布通報指出，24日16時許，蘇州高新區塔園路新地中心公交站台發生一起持刀傷人案件，造成3人受傷，其中1人為中國籍，2人為日本籍。

公安局巡邏警力當場逮捕犯罪嫌疑人，嫌犯為年齡52歲的周某某，該男子為近期從外地來蘇州無業人員。周某某已被刑事拘留。案件偵辦工作正在進一步開展中，將依法依規對犯罪行為予以嚴懲。

公安局消息稱，目前中國籍傷者因在阻止嫌疑人犯罪過程中受傷嚴重，仍在搶救中；1名日本籍傷者正在治療，無生命危險，另1名日本籍傷者當日已出院。

日本NHK在24日晚間引述來自日本駐中國上海總領事館的消息及微博上訊息指出，該日本母子在蘇州市等日本學校校車時，遭一名中國男子砍傷。日本母子沒有生命危險，行兇男子已經被捕。這是繼本月10日，四名美國大學教師在中國東北吉林省吉林市的北山公園遭人持刀刺傷後，近兩周發生的第二起外國人在中國遇襲事件。

日本 微博

上一則

青島小區「豆腐渣工程」汙水管根本沒連通 下大雨屎尿溢滿街

延伸閱讀

2周內第2起外國人遇襲… 蘇州男持刀砍傷日籍母子

2周內第2起外國人遇襲… 蘇州男持刀砍傷日籍母子
日圓逼近160關卡 日本放話24小時干預匯市

日圓逼近160關卡 日本放話24小時干預匯市
MLB／大谷3支0、吞2K 連8場有打點推進日本第一人紀錄

MLB／大谷3支0、吞2K 連8場有打點推進日本第一人紀錄
蘇州一對日本母子遭人砍傷 為近兩周第2起外國人遇襲

蘇州一對日本母子遭人砍傷 為近兩周第2起外國人遇襲

熱門新聞

饅頭示意圖。（取材自微博）

把公司發的饅頭帶回家被指盜竊 廚師一怒告上法院 結果出來了

2024-06-21 09:30
上海復旦大學法學院19日畢業典禮，發生畢業生在台上出拳毆打師長。(取材自微博影片)

台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空

2024-06-20 10:41
雷軍騎自行車上班引熱議，這輛車售價人民幣1.5萬元，網友不淡定。 （取材自快科技）

雷軍騎售價1.5萬人民幣的自行車上班 網認同卻不淡定…

2024-06-21 06:30
葉海洋和雙胞胎兒子。(取材自微博)

吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生

2024-06-22 07:00
中國學者鄭永年稱，「當人們說世界大戰的時候，需要考量的並非是戰爭是否有可能，而是戰爭的形式問題」。（美聯社）

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

2024-06-24 03:47
復旦大學中國研究院院長張維為。(新華社)

張維為再爆驚人語：中國工地伙食比美中產家庭好

2024-06-19 21:47

超人氣

更多 >
全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金

全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金
公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病

公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病
加油機刷卡處恐被安裝盜刷裝置 男子教一招五秒破解

加油機刷卡處恐被安裝盜刷裝置 男子教一招五秒破解
南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名

南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名
美股道瓊早盤漲逾300點 輝達續頹 市值3天內蒸發逾3000億

美股道瓊早盤漲逾300點 輝達續頹 市值3天內蒸發逾3000億