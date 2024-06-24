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日本母子在蘇州遭人砍傷 近兩周第2起外國人遇襲

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蘇州一對日本母子遭人砍傷 為近兩周第2起外國人遇襲

中國新聞組／即時報導
日本NHK報導，24日下午，蘇州一對日本母子遭人砍傷。（圖／截圖自NHK網站）
日本NHK報導，24日下午，蘇州一對日本母子遭人砍傷。（圖／截圖自NHK網站）

根據日本NHK周一晚間引述來自日本駐中國上海總領事館的消息及微博上訊息，24日下午，蘇州有一對日本母子在等日本學校校車時，遭一名中國男子砍傷。日本母子沒有生命危險，行兇男子已經被捕。

這是繼本月10日，四名美國大學教師在中國東北吉林省吉林市的北山公園遭人持刀刺傷後，近兩周發生的第二起外國人在中國遇襲事件。

有日本人在微博上發文稱，當時校車上的一名中國女子為阻止男子上車也被刺，有生命危險。事發地點位於蘇州市區，這裡居住著許多日本人和其他外國人。

這對日本母子當時正在公車站等待放學的校車，受傷的日本小孩為學齡前兒童，應是和媽媽在等哥哥或姐姐放學。

影片來源：YouTube TBS NEWS

針對愛阿華州康納爾學院四名教師在吉林遇襲一事，中國外交部發言人林劍在本月11日例行記者會上回答媒體提問時表示，警方初步判斷此案為偶發事件。

林劍當時並稱，中國是世界上公認的最安全的國家之一。中方一直並將繼續採取有效措施，切實保護所有在華外國人的安全。有關偶發事件不會對中美人文交流正常開展造成影響。

但不少中國網友當時將這起事件，與發生於1900年晚清時期的義和團事件做對比。

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