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習近平會波蘭總統：反對藉中俄貿易抹黑中國

記者陳政錄／北京即時報導
中國國家主席習近平（右）為波蘭總統杜達舉行歡迎儀式。（歐新社）
中國國家主席習近平（右）為波蘭總統杜達舉行歡迎儀式。（歐新社）

波蘭總統杜達近日訪問中國，中國國家主席習近平24日下午在北京人民大會堂舉行歡迎儀式，後與杜達舉行會談。習近平表示，歡迎更多波蘭農食產品進入中國市場，支持擴大雙向投資，中方決定對波蘭公民實施15日單方面免簽政策，並重申中方在烏克蘭危機上的立場就是勸和促談、政治解決，還稱反對藉口中俄正常貿易轉移矛盾，抹黑中國。

據新華社報導，習近平說，雙方要繼續堅持相互尊重、平等相待、互利合作、交流互鑑的中波友誼內核，理解並支持彼此維護國家主權、安全、發展利益所做的努力，共同反對冷戰思維、陣營對抗，維護以聯合國為核心的國際體系，推動建構平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

習近平表示，雙方要用好中波政府間合作委員會等機制平台，加強各領域合作的戰略協調和統籌規劃，高質量共建「一帶一路」，保障和推進中歐班列等重大項目合作，加強貿易、農業、數位經濟、綠色產業、清潔能源等領域合作。

習近平說，中方歡迎更多優質波蘭農食產品進入中國市場，支持擴大雙向投資，希望波方為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。中方決定對波蘭公民實施15日單方面免簽政策。雙方要大力推動兩國文化、青年、學術、媒體等領域交流。願和和波蘭等國一道，促進中國－中東歐國家合作機制永續發展，推動中歐關係健康穩定發展。

據中方發布，杜達表示，波方堅定恪守「一個中國原則」，願和中方繼續推動共建「一帶一路」合作，深化經貿、農業、基礎建設、互聯互通、人文等領域交流合作，拓展創新、數位經濟、新能源汽車等新領域合作，歡迎更多中國企業赴波蘭投資。

雙方也就烏克蘭危機交換了意見。習近平強調，中方在烏克蘭危機上的立場就是勸和促談、政治解決，目前應努力避免衝突擴大激化，努力推動局勢降溫，努力創造和談條件。

習近平還提到，中方反對一些人藉口中俄正常貿易轉移矛盾，抹黑中國。中國鼓勵並支持一切有利於和平解決危機的努力，推動建構均衡、有效、永續的歐洲安全架構。中方願繼續以自己的方式為政治解決烏克蘭危機發揮建設性作用。

據中方發布，會談後，兩國元首共同見證簽署關於經貿、農業等領域多項雙邊合作文件，發表關於兩國加強全面戰略夥伴關係的行動計畫。

習近平 烏克蘭 投資

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