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茅台酒陷價格保衛戰 中媒稱茅台停止大箱出貨以穩價

記者黃雅慧／即時報導
中國名酒茅台近期價格暴跌。（中新社）
中國名酒茅台近期價格暴跌。（中新社）

中國名酒茅台近期價格暴跌，21世紀經濟報導，茅台將取消12瓶裝飛天茅台的投放同時取消飛天茅台開箱，此外陳年茅台、精品茅台也傳出將暫停發貨。分析認為，茅台透過控貨來控價，有望改善供應端並去庫存，但需求仍未好轉。

而茅台酒價格與股價有連帶關係，受到該訊息影響，A股權王貴州茅台24日開盤後大跌3%，截至11點16分基本修復單日跌幅，最後以人民幣1,476元作收，微漲0.38%，但市值人民幣1.85兆元，被工商銀行以市值1.91兆元超越，取代茅台成為A股市值榜首。

報導指出，一位西部某省的茅台經銷商23日證實，確實收到了取消投放和暫停發貨的通知，不過目前還有庫存可供銷售。

武漢京魁科技董事長肖竹青表示，大箱是市場上散瓶飛天茅台酒的主要來源。之前飛天茅台酒銷售是小箱大箱各一半，大箱銷量佔50%，大箱一般拆箱銷售。

酒類分析師指出，停貨控貨肯定是有利於穩價，茅台的業績穩定性也好於絕大部分消費股，但是近期淡季白酒整體表現平淡，市場情緒取決於宏觀形勢和消費環境，是否止跌回升還有待觀察。

「（茅台酒）後續不排除價格下探到人民幣2,000元乃至更低」於瑞定位公司創始人於瑞表示，當前宏觀形勢影響下高端白酒需求疲軟，市場依然存在悲觀情緒。

事實上，對於拯救價格，茅台手中依舊有工具，如果觀察上一輪2013年的調整期，茅台祭出提價、挺價、放開經銷商門檻、放寬打款要求、提升主動營銷、推出新品等一系列舉措。

茅台在去年12月已提高茅台酒出廠價，但指導價尚未調整，市場期待較高；挺價部分，此次規格/產品的控貨只是第一步，其不同通路之間的調整仍然有文章可做；經銷商隊伍近年保持穩定，但面對經銷商的資金政策仍然有調整的空間。

據今日酒價24日披露的參考價顯示：24年飛天茅台散瓶批發參考價從前一日的人民幣2,140元下跌至2,080元，接近2,000元市場心理關口。鑒於茅台酒價格跌不休，財聯社報導，多位廣東地區典當行負責人稱，二手市場價格一直在跌，目前已經不再接受茅台酒典當業務。

武漢

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