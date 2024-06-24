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中國怎麼看俄朝簽新協議？CNN：沉默背後可能保持警惕

編譯羅方妤／即時報導
中國國家主席習近平。(路透)
中國國家主席習近平。(路透)

俄羅斯和北韓日前簽署新的戰略協定，雙方如果有一方面臨武裝侵略，另一方將提供所有可用的軍事援助，有線電視新聞網(CNN)報導，中國身為俄國和北韓主要政治和經濟上的支持者，對此事保持沉默，但分析家稱其背後心態可能是保持警惕。

CNN指出，反覆無常的獨裁者普亭和金正恩間的關係日益加深，可能為中國國家主席習近平帶來新的不確定性。隨著習近平應對一系列國內挑戰，特別是經濟成長趨緩，他需要東北亞局勢和平穩定。

關注中國政治的香港大學助理教授劉冬舒表示，中方擔心俄方對北韓的援助，特別是在軍事科技方面，這將進一步助長不穩定的金氏政權，從而加速其核武和飛彈計畫發展。他說，「提及北韓議題，中國的目標是控制局勢並防止其升高，但也不希望北韓政權崩潰」，中方擔心北韓政權崩潰會讓美國的控制權擴展到自家門口。

俄國先前在北韓議題的立場基本上和中國一致，但俄國迫切需要北韓支持他們在烏克蘭的戰爭，這可能會破壞這種微妙平衡。

CNN指出，儘管美國指責中國提供俄國軍民兩用商品，但中國避免直接軍援普亭和支持金正恩的核武與飛彈計畫。劉冬舒說：「如果普亭在核武議題上提供北韓更多援助，包括一些科技援助，會使中國更難以控制朝鮮半島局勢。」

華府智庫史汀生研究中心中國項目主任孫韻也表示，中國不認為自己可以控制俄朝關係深化的速度和廣度，但稱「他們都知道中國對俄朝有不可替代的作用」。中國仍是北韓和俄國最大貿易夥伴，也提供他們重要政治支持和外交掩護。

劉冬舒表示：「中國不認為北韓和俄國結盟是個背叛。兩國都沒有能力背叛中國。即使他們結盟，仍需要依賴中國。」

北韓 俄國 普亭

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