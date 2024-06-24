美限制投資中國AI領域 北京表示嚴重關切

中國商務部。（美聯社）

美國財政部21日發布擬議規定，將禁止或要求通報某些可能威脅美國國安的中國人工智慧（AI ）與其他科技產業投資 。中國商務部 今天回應，對此表示嚴重關切、堅決反對，將保留採取相應措施的權利。

中國商務部新聞發言人今天透過官網回應，指美方反覆強調無意對中國「脫鉤」，卻執意發布擬議規定，限制美方企業對中國投資，打壓中國產業正常發展。

這名發言人批評這是典型的「泛化國家安全」做法，違背兩國元首舊金山會晤共識，影響中美兩國企業正常經貿合作，破壞國際經貿秩序，擾亂全球產業鏈供應鏈安全穩定。

這名發言人又說，中方對此表示嚴重關切、堅決反對，將保留採取相應措施的權利。他並呼籲美方停止將經貿問題政治化、武器化，取消對中國投資限制。

路透報導，美國總統拜登去年8月簽署一份行政命令，指示監管美國在半導體、微電子、量子運算與人工智慧的某些投資，防止美國技術協助中國發展精密科技與主宰全球市場。

美國財政部在初步評議期結束後，6月21日公布了擬議規定與一系列例外情況。這些規定讓美國個人與公司負有責任，以判定哪些交易將遭限制或禁止。

擬議的規定將禁止交易的範圍涵蓋用於某些終端用途的AI，以及涉及使用特定數量運算能力訓練的系統，但也要求對發展未遭禁止的AI系統或半導體相關交易進行通知。

美國將在8月4日前徵詢公眾對擬議規定的意見，預計將如期在年底前實施這些規定。