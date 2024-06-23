暴雨引發山崩土石流 湖南新晃8人罹難

6月23日凌晨4時30分，湖南省新晃侗族自治縣魚市鎮鬥溪村龍塘組發生突發性山體滑坡，造成四棟房屋倒損，兩戶八人全數罹難。（新華社）

連日暴雨 導致中國各地災情不斷。據新華社報導，23日凌晨4時30分，湖南省新晃侗族自治縣魚市鎮鬥溪村發生突發性山體滑坡，造成四棟房屋倒損，兩戶八人失聯。搜救人員23晚間證實，失聯八人全數罹難。

另，湖南省沅陵縣五強溪鎮也因強降雨引發山洪，截至23日上午，已傳出一死、一失聯。五強溪鎮從22日凌晨2時至8時六個小時累計降雨就達337.8毫米，六小時、12小時、24小時降雨量均已突破歷史極值。

暴雨導致中國湖南多地傳出災情，圖為湖南省沅陵縣五強溪鎮23日空拍景象。（新華社）

據湖南氣象部門監測，22日7時至23日7時，降雨主要出現在湘西、湘北，最大降雨量為234.7毫米，出現在瀘溪縣白羊溪鄉。湖南共有七個市（州）32個縣（市、區）184個鄉（鎮）出現暴雨，23個鄉（鎮）出現大暴雨。

湖南省氣象台預計，未來一周，湘北、湘中仍有持續性暴雨到大暴雨，局部地區有特大暴雨，並伴有雷暴大風等強對流天氣，局部地區累計雨量可達500毫米以上。

湖南省新晃侗族自治縣魚市鎮鬥溪村龍塘組23日凌晨傳出山崩後，搜救隊伍隨進前往搶救。（新華社）

湖南省水文水資源勘測中心預計，未來三天，西南洞庭湖的南咀、沅江站水位將持續上漲，可能接近警戒水位，湘中、湘北強降雨區域內部分中小河流可能出現漲幅較大的洪水 過程。其中，湘江流域涓水、撈刀河、瀏陽河，以及洞庭湖區汨羅江可能發生超警戒水位的洪水過程。