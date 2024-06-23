我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙小蘭新書指川普「急性子」 專訪避談大選

夏季新冠疫情提早到 LB.1或成主流

飛中國別亂拍照 近1/3機場為軍民合用 起降時拍攝恐觸國安法

中國新聞組／即時報導
日前一架由浙江義烏飛往北京的航班，一名外國乘客將手機卡在遮光板拍攝機場，遭後排乘客舉報。（影片截圖）
日前一架由浙江義烏飛往北京的航班，一名外國乘客將手機卡在遮光板拍攝機場，遭後排乘客舉報。（影片截圖）

這個月12日，一架由浙江義烏飛往北京的航班上，一名外國乘客將手機卡在遮光板拍攝機場，遭後排乘客舉報。中國國安部24日發文指出，當前中國運營機場中，有近三分之一為軍民合用機場。在這些機場未經允許私自拍攝屬嚴重危害國家安全的行為，呼籲中國民眾一旦發現及時向相關部門或國安機關舉報。

中國國安部表示，軍民合用機場，是平時兼具民用運輸和空軍日常訓練，戰時可供軍事使用的機場。由於軍民合用機場往往部署有重要軍事裝備，並承擔日常演訓任務，民航乘客應遵守相關規定，不得擅自拍攝敏感軍事區域、軍事設備。

文章稱，同樣在不久前，東南沿海地區某軍民合用機場，乘客劉某在飛機滑行起飛過程中，無視機艙內廣播和乘務員要求，擅自將開啟錄像功能的手機放置在機窗遮光板與窗口的夾層間，並反覆開啟遮光板，對機場周邊設施、建築和軍機等進行攝錄，打算發朋友圈炫耀。

機場觀測到該航班有乘客未按照有關規定關閉遮光板後，立即要求該飛機重新滑回停機位，直到相關部門和國家安全機關依法核查確認消除洩密隱患後，該航班才得以重新起飛。

中國國安部指出，劉某此舉不僅導致其所乘坐的航班延誤，影響了同機旅客的行程計畫，更因涉嫌擾亂公共交通秩序，被相關部門依法處以行政拘留七日的處罰。

中國國安部強調，軍民合用機場多位於沿海、沿邊等地區，戰略地位突出，軍事價值重要。為保障國家軍事安全，防止旅客「無意」中獲取、洩漏國家軍事機密，當民航飛機在軍民合用機場起降、滑行時，旅客應關閉遮光板，不得擅自拍照、攝像甚至將有關內容上傳上網。

文章稱，未經允許私自拍攝軍事設施、設備是嚴重危害國家安全的行為。呼籲中國民眾如遇有在軍民合用機場等軍事敏感地區私自拍攝錄像或私自傳播散布敏感軍事設備信息和軍事活動情況等行為，應及時向相關部門或國家安全機關舉報。

上一則

普亭訪北韓越南 中國人大副委員長彭清華即訪俄

下一則

暴雨引發山崩土石流 湖南新晃8人罹難

延伸閱讀

曼徹斯特機場大停電 人群擠爆 大量航班取消或嚴重延誤

曼徹斯特機場大停電 人群擠爆 大量航班取消或嚴重延誤
媽媽聯誼會捐款紅十字會兩萬美元 支援龍捲風重災區

媽媽聯誼會捐款紅十字會兩萬美元 支援龍捲風重災區
王菲、王一博前後腳現身 頂流熱爆機場 吸引逾1億微博閱讀量

王菲、王一博前後腳現身 頂流熱爆機場 吸引逾1億微博閱讀量
西南航空僅525呎低空飛越奧州小鎮 FAA調查

西南航空僅525呎低空飛越奧州小鎮 FAA調查

熱門新聞

饅頭示意圖。（取材自微博）

把公司發的饅頭帶回家被指盜竊 廚師一怒告上法院 結果出來了

2024-06-21 09:30
上海復旦大學法學院19日畢業典禮，發生畢業生在台上出拳毆打師長。(取材自微博影片)

台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空

2024-06-20 10:41
雷軍騎自行車上班引熱議，這輛車售價人民幣1.5萬元，網友不淡定。 （取材自快科技）

雷軍騎售價1.5萬人民幣的自行車上班 網認同卻不淡定…

2024-06-21 06:30
復旦大學中國研究院院長張維為。(新華社)

張維為再爆驚人語：中國工地伙食比美中產家庭好

2024-06-19 21:47
葉海洋和雙胞胎兒子。(取材自微博)

吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生

2024-06-22 07:00
退休人員基本退休金上調3%。圖為山東省濱州市老人們在剪紙。(新華社)

退休人員基本養老金上調3% 網：能不能給年輕人一條活路

2024-06-18 02:20

超人氣

更多 >
理財百科／35歲的他靠簡單一策略 周增1.1萬元被動收入

理財百科／35歲的他靠簡單一策略 周增1.1萬元被動收入
紐約黑手黨角頭遭撞「身首異處」 肇事駕駛恐尋求保護

紐約黑手黨角頭遭撞「身首異處」 肇事駕駛恐尋求保護
入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州

入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州
波音星際飛船返航再推遲 狀況迭出 2太空人命運未卜

波音星際飛船返航再推遲 狀況迭出 2太空人命運未卜
賣北京四合院移民美國？ 王剛再度撇清：我不是現代版和珅…

賣北京四合院移民美國？ 王剛再度撇清：我不是現代版和珅…