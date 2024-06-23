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普亭訪北韓越南 中國人大副委員長彭清華即訪俄

中央社台北23日電
中國全國人大常委會副委員長彭清華。(新華社資料照)
中國全國人大常委會副委員長彭清華。(新華社資料照)

俄羅斯總統普亭18至20日訪問北韓及越南後，新華社今天報導，中國全國人大常委會副委員長彭清華19至23日即率團訪問俄羅斯，除與俄方共同主持中俄議會合作委員會議外，並強調中方願與俄方不斷「鞏固政治互信，深挖合作潛力」。

彭清華是中國全國人大常委會排名第11的副委員長，而本屆（第14屆）中國全國人大常委會共有14名副委員長。

報導指出，彭清華在這次訪俄期間，曾會見俄羅斯國家杜馬（Duma，國會）主席沃洛丁（Vyacheslav Volodin）、俄羅斯聯邦委員會副主席柯薩契夫（Konstantin Kosachev），並與國家杜馬副主席巴巴科夫（Aleksandr Babakov）共同主持「中俄議會合作委員會聯合工作組第2次會議」。

根據報導，彭清華向俄方表示，今年是中俄建交75周年，在中國國家主席習近平和普亭（Vladimir Putin）戰略引領下，中俄關係「持續高水平運行」。中俄立法機構合作是兩國「新時代全面戰略協作夥伴關係」的重要組成部分。

彭清華說，中方願與俄方一齊用好聯合工作組等機制平台，充分發揮兩國立法機構的獨特優勢和重要作用，不斷「鞏固政治互信，深挖合作潛力」，助推中俄關係行穩致遠。

根據報導，俄方表示，願以落實兩國元首共識為根本遵循，進一步拓展雙方立法機構合作領域，為深化「俄中全面戰略協作」和增進兩國人民友誼作出貢獻。

報導提到，上述聯合工作組的雙方成員，並就共同關注的重要領域立法經驗交換意見。

俄羅斯 普亭 越南

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