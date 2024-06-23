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中國式現代化藍皮書：料2035年中國人均GDP達3萬美元

記者黃雅慧／即時報導
《中國式現代化藍皮書：中國式現代化發展報告（2024）》樂觀預測，2035年中國有望達到人均國內生產毛額（GDP）3萬美元左右。（歐新社）
《中國式現代化藍皮書：中國式現代化發展報告（2024）》樂觀預測，2035年中國有望達到人均國內生產毛額（GDP）3萬美元左右。（歐新社）

第一財經報導，中共中央黨校（國家行政學院）中國式現代化研究中心、社會科學文獻出版社23日共同發布《中國式現代化藍皮書：中國式現代化發展報告（2024）》樂觀預測，2035年中國有望達到人均國內生產毛額（GDP）3萬美元左右。中等收入群體在未來15年將超過8億人。但收入分配不均依然是挑戰。

而據中經數據，按2022年發布數據計算，中國人均GDP為1.27萬美元，在全球排名約68名。

《報告》稱，如果以2021年美國人均GDP7.1萬美元為頂點線，將這個高收入區間五等分，初步實現現代化至少要進入倒數第二檔，即人均GDP達到2.5萬~3.7萬美元，按2.5萬美元這個下限算，未來十幾年保持大約年均5%的增長率，還要考慮中國國內外通膨因素、人民幣匯率變化以及人口變化等。

報告預計，到2025年，勞動年齡人口平均受教育年限將提高到11.3年；基本養老保險參保率將提升至95%；在生態環境方面，報告預計到2025年，地級及以上城市細顆粒物（PM2.5）濃度下降10%，地表水Ⅰ~Ⅲ類水體比例達到85%，重污染天氣、城市黑臭水體基本消除，土壤污染風險得到有效管控。到2025年，森林覆蓋率達到24.1%，濕地保護率達到55%。

不過，該研究發現，中國區域間、城鄉間、行業間在收入分配上仍存在較大發展差距，直接反映在民眾可支配收入高低上，需要繼續完善基本分配制度，提高人民群眾收入水平，縮小城鄉人均可支配收入差距，並實現勞動報酬與勞動生產率同步提高。

要解決上述問題，報告提出必須推進高質量發展，貫徹創新、共享、協調、綠色、開放的新發展理念。

「中國式現代化」為中國國家主席習近平在中國共產黨成立100周年大會上提出的論點，目前成為中國官方在推進各項目標的關鍵概念。內涵包括：堅持中國特色社會主義，實現高質量發展，發展全過程人民民主，豐富人民精神世界，實現全體人民共同富裕，促進人與自然和諧共生等。

匯率 保險 習近平

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