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波蘭總統訪中前 中國吉利與波國討論電動車設廠

中央社台北23日電
吉利汽車。(新華社)
吉利汽車。(新華社)

中國電動車遭歐盟加徵關稅之際，綜合中國及香港媒體今天報導，波蘭總統杜達22至26日訪問中國前夕，波蘭國家資產部21日表示，波蘭政府已與中國吉利汽車會面，討論在波蘭建立電動車廠，波蘭方面並表示，正加緊展開建廠評估工作。

界面新聞今天報導，波蘭國家資產部21日表示，波蘭政府日前與浙江吉利控股集團（即吉利汽車），雙方代表討論了電動交通領域的發展，以及波蘭在歐洲汽車行業中發揮的作用。

香港01今天則報導，波蘭政府與吉利汽車代表的會面，是討論吉利在波蘭建立該國第一家電動車廠，並發展電動交通工具。同時提及波蘭在快速變化的歐洲汽車行業中發揮的作用。

香港01報導提到，波蘭國家資產部表示，波方正在緊鑼密鼓地評估吉利在波蘭設立電動車廠案，包括驗證所有商業假設；而界面新聞報導也指出，波蘭方面表示，正在加緊開展「項目評估工作」。

杜達（Andrzej Duda）22日下午抵達北京，展開對中國的國事訪問，期間將與中國國家主席習近平會談，預定26日離開中國；他訪中前曾表示，北大西洋公約組織（NATO）是一個防禦聯盟，必須對俄羅斯的侵略「做出明確且勇敢的反應」。

電動車 香港 北大西洋公約組織

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