日本制裁中國援俄企業 北京：無國際法依據

日本政府將對在俄烏戰爭中援助俄羅斯的中國企業實施制裁，中方反對沒有國際法依據的單邊制裁。(路透)

日本 政府21日公布，將對在俄烏戰爭中援助俄羅斯 的中國企業實施制裁，中國外交部發言人林劍對此回應，中方反對沒有國際法依據的單邊制裁，並指中俄正常經貿合作不容外界干擾。

日本共同社21日報導，日本內閣官房長官林芳正表示，日本政府21日在內閣會議上決定，針對俄羅斯進攻烏克蘭問題，將參與迴避對俄制裁的中國等5個國家共11個團體列為資產凍結或出口禁止的對象。其他4國為印度、阿拉伯聯合大公國（UAE）、烏茲別克和哈薩克。

路透社報導，被列入制裁名單的公司包括為俄羅斯無人機提供晶片的香港 亞太鏈接有限公司（Asia Pacific Links Ltd）和中國深圳的億路發科技有限公司（Yilufa Electronics Limited）。

對此，中國外交部發言人林劍21日在例行記者會上回應，中方堅決反對沒有國際法依據的單邊制裁。中方在平等互利基礎上，與俄羅斯開展正常的經貿合作，這是中方的合法權利，不容外界干擾破壞。

林劍指出，日方不顧中方的嚴正立場，執意追隨某些國家，濫施非法單邊制裁，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。中方將採取一切必要措施，堅決維護自身的正當合法權利。

近日有許多國家針對援俄中國企業實施制裁。美國12日大幅擴大對俄羅斯的制裁，包括針對向俄國出售半導體的中國公司；英國政府13日宣布新一輪對俄制裁名單，其中包括5家中國和香港企業。