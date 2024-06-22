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王文濤會德國副總理 再次警告：若歐一意孤行將提訴訟

記者陳湘瑾／即時報導
中國商務部部長王文濤22日會見德國副總理兼經濟事務和氣候保護部長哈貝克（Robert Habeck）。 路透社
中國商務部部長王文濤22日會見德國副總理兼經濟事務和氣候保護部長哈貝克（Robert Habeck）。 路透社

中國商務部部長王文濤22日與德國副總理兼經濟和氣候保護部部長哈貝克（Robert Habeck）在北京會晤。對於歐盟宣布擬從7月4日起對中國電動汽車加徵關稅，繼中國國家發改委主任鄭柵潔稍早做出警告後，中國商務部長王文濤也於會晤中表示，若歐方一意孤行，中方將採取一切必要行動捍衛自身利益。

王文濤表示，如果歐方有誠意，中方希望雙方盡快啟動談判，若歐方一意孤行，中方將採取一切必要行動捍衛自身利益。包括向世貿組織爭端解決機制提起訴訟，堅定地捍衛中國企業的合法權益。

哈貝克則表示，中國和歐洲、中國和德國都在彼此的貿易往來中受益匪淺，也一直受益於開放的全球市場，但現在陷入一個新階段，貿易保護主義以不同的方式抬頭令人擔憂。

此外，據路透報導，哈貝克在早前與中國國家發改委主任鄭柵潔會見時表示，任何來自歐盟審查的反補貼措施「不是一種懲罰」，而是為了平衡由北京政府為中國公司帶來的有利條件，歐盟提出的關稅是為了在與中國競爭時創造公平的競爭環境。

歐盟6月12日宣布將向中國電動車加徵關稅，最高達38.1%，措施擬從7月4日實施。其中對比亞迪的電動車加徵17.4%關稅，對吉利（Geely）的電動車稅率則為20%，對上汽集團（SAIC）電動車的稅率為38.1%。

電動車 歐盟 關稅

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