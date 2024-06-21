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中國總理李強亞太行 美媒：結果好壞參半

中國新聞組／北京22日電
圖為18日李強乘包機抵達吉隆坡國際機場，開始對馬來西亞進行正式訪問。(新華社)
圖為18日李強乘包機抵達吉隆坡國際機場，開始對馬來西亞進行正式訪問。(新華社)

中國總理李強結束對亞太地區的三國之行，促進貿易聯繫並重建關係；此行雖取得與紐西蘭和馬來西亞達成新的貿易協議的成果，卻也出現一些雜音。美媒就這次出訪的成績，給予「好壞參半」的評價。

美國之音報導，李強此行先與紐西蘭總理盧克森宣布新的貿易和氣候變化協議，李強表示要弘揚兩國的「傳統友好」；但是盧克森表示，兩人會面期間討論的分歧和共同利益的時間「大概各占一半」。

「戰略與國際研究中心」澳洲主席高級研究員凱瑟琳·派克表示，紐西蘭領導人面臨著「艱難的路線」，需要平衡經濟優先事項和對中國日益參與太平洋事務的擔憂。她表示：「保持平衡會很難，紐西蘭日益認識到中國在其境外的行為的有害影響。」

李強離開紐西蘭後抵達澳洲，澳洲艾班尼斯政府努力重建與中國這個關鍵的貿易夥伴的關係，李強的來訪證明他在這方面所取得的進展程度。前澳洲駐中國大使芮捷銳說，坎培拉和北京「如今回到了關係的正常模式」。

在李強訪問期間，北京的所謂「熊貓外交」得到充分展現。李強宣布中國將向阿德萊德動物園送去一對新的大熊貓，取代即將返回故國的網網和福妮；李強總理還讓訪問中國的澳洲人能免簽入境停留15天。他在訪問紐西蘭期間也答應給予紐西蘭公民同樣待遇。澳洲總理艾班尼斯說，他和李強還討論改善兩國間的軍事對話。

然而，在中澳總理相談甚歡時，當地的媒體聚焦的卻是澳洲華裔記者成蕾的遭遇。她被中國拘押三年後最近才返回澳洲。成蕾在坎培拉議會大廈報導一次記者會時，中國官員顯然阻擋攝像機拍攝她。芮捷銳說：「這是中國方面徹底搞砸了，愚蠢，徹底的愚蠢。他們最壞的敵人是自己。」

李強出訪的最後一站是馬來西亞，會晤馬來西亞總理易卜拉欣，並簽署一系列新協議，其中包括一項為期五年的促進經貿合作的協議。兩人還共同推動新火車站建設項目破土動工，該火車站將成為中國極為重視的「一帶一路」基礎設施項目的重要組成部分。

和印太地區的大部分國家一樣，馬來西亞在平衡與美國和其最大貿易夥伴中國之間的關係方面小心翼翼地走著鋼絲。塔斯馬尼亞大學亞洲研究教授詹姆斯·陳表示，這是一種「戰略模糊」的做法。他說：「他們不會太公開地展示自己的意圖。」

李強 澳洲 成蕾

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