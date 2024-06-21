華為「純血鴻蒙」啟動開發者測試 預計第4季正式商用

「純血鴻蒙」啟動開發者測試，預計第4季正式商用。路透

華為 常務董事、終端BG董事長余承東，21日在華為開發者大會2024上發布了新一代鴻蒙作業系統HarmonyOS Next，該系統也稱為「純血鴻蒙」，擁有全場景、原生智慧、原生安全三大特性，同時可將設備性能提升30%。並將於今年第4季正式投入商用。

科創板日報報導，HarmonyOS NEXT面向開發者啟動Beta版，華為Mate 60系列、Mate X5、MatePad Pro 13.2吋等多款設備即日開啟升級。預計2024年8月面向消費者啟動Beta升級，第4季隨著Mate70系列的上市，推出正式版。

此外，華為雲在會上發布盤古大模型5.0，包括十億級、百億級、千億級、萬億級等不同參數規模。

值得一提的是，華為雲還發布了盤古具身智慧大模型，並現場演示了與樂聚機器人合作的誇父人形機器人，完成了識別物品、問答互動、擊掌、遞水等互動演示。

余承東指出，純血鴻蒙從內到外實現全線自研，「鴻蒙是基於Open Harmony打造的全場景智慧作業系統，這是一個源自中國、自主可控的作業系統。」

目前，鴻蒙生態設備超9億台，HarmonyOS開發者數量已達254萬。余承東透露，今年前五個月Pura 70系列發貨量年增68%，旗艦手機發貨量年增72%。

截至目前，龍頭5,000個應用已加入鴻蒙生態，1,500+應用已完成上架，余承東在現場特意感謝了抖音、美團、釘釘等主流APP廠商。

在會上，螞蟻數科mPaaS也公布鴻蒙生態的三方共建進展：華夏銀行、廣發銀行、中石油 、中國移動等200餘App啟動鴻蒙開發測試。螞蟻mPaaS是數科旗下移動開發平台，此前已全量適配鴻蒙100餘個SDK。

不過，也有產業鏈相關人士對於鴻蒙完全脫離安卓 後的生態建設表示擔憂。「一些海外的APP很有可能在純血鴻蒙上用不了，包括一些小眾的應用也面臨同樣的狀況。完全脫離安卓以後，不可能所有的APP全都支持鴻蒙，所以仍會有很久的路要走。而鴻蒙在海外的推進和消費者的接受程度，也有待觀察。」

在過去的一年中，盤古大模型已在30多個行業、400多個場景中落地，包括政務、金融、製造、醫藥研發、煤礦、鋼鐵、鐵路、自動駕駛、工業設計、建築設計、氣象等領域。

華為常務董事、華為雲執行長張平安表示，除了人形機器人，盤古具身智慧大模型還可以面向多種形態的工業機器人和服務機器人，讓它們說明人類去從事危險和繁重的工作。

搭載盤古能力的人形機器人為樂聚公司旗下的「夸父」（KUAVO）。透過模仿學習策略，華為雲與樂聚公司顯著提升了人形機器人的雙臂操作能力，實現了軟硬體層面的協同優化。會上，透過識別物品、問答互動、擊掌、遞水等互動演示，這款機器人直觀展示了雙方基於盤古大模型的合作成果。