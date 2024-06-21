華爾街日報：蘋果AI宏圖中 中國是失落一環

蘋果在上海的門市。路透

蘋果公司本月的AI 示範提供幾個例子，說明美國iPhone 用戶很快就能享受到自訂表情符號產生器等人工智慧工具。但這次示範中沒有人提到iPhone的第2大市場中國。

華爾街日報報導，不提中國是有原因的。業內人士表示，聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI 和其他西方AI模式目前在中國無法使用，蘋果公司需要尋找中國合作夥伴，幫助提供個人化智慧系統Apple Intelligence服務。迄今仍未宣布達成任何協議，而下一代iPhone機型還有幾個月就要發表了。

在中國市場，蘋果公司落後於已經在手機中加入AI功能的中國本土競爭對手。根據研調機構Counterpoint Research的數據，今年第1季，在中國市場智慧型手機品牌中，iPhone的市場是占率跌到第3名，落後於中國兩個本土品牌。

知情人士說，蘋果公司已經與幾家製造AI模型的中國公司磋商，其中包括搜尋引擎公司百度（Baidu）、電商龍頭阿里巴巴集團（Alibaba Group）和1家名為百川智能（Baichuan AI）的北京新創公司。

在美國，蘋果公司正採取雙管齊下的戰略來提供AI服務：一方面建立自己的AI能力，另一方面也在與OpenAI合作。人們對蘋果公司未來AI相關產品的期待，帶動該公司的市值重回3兆美元以上。

在中國，企業在推出基於大型語言模型的AI聊天機器人之前，必須獲得政府的批准，這些模型使用來自互聯網和其他來源的龐大數據庫進行訓練，素材包括文本、圖片和影片。中國監管機關審查模型，確保模型不會以政府不認可的方式影響公眾輿論。

截至3月，中國互聯網監管機構「中國國家互聯網信息辦公室」（Cyberspace Administration of China）已批准117個生成式AI產品，但沒有一個是外國開發的。

知情人士說，今年年初，蘋果公司曾探討是否有可能獲批在中國的設備上使用外國大語言模型，但發現中國監管機構不太可能批准。他們表示，這種認知促使蘋果公司加緊與潛在的本地合作夥伴磋商。