中共懲治台獨意見會否「引渡」？學者：對北京是兩面刃

學者認為，中共懲治台獨意見若是在國際上有通緝，對北京或將是兩面刃。圖為位於北京的人民大會堂。（圖／聯合報系資料照片）

中共 懲治台獨意見21日發布，當中對於「缺席審判」的定義與影響，受到諸多關注，而資深學者趙春山認為，相關條文是讓中國將來「有法可依」，而成功大學政治系教授周志杰則直言，若要去試國際上的效力，對中國將是兩面刃。

淡江大學榮譽教授趙春山指出，中國過去「反分裂國家法」還有「國安法」比較不太詳細，先前他就研判將來會有更進一步的措施，中國將來要落實「反獨」，過去是針對「法理台獨」，但是有沒有「一中一台」、「兩個中國」，比如「兩國論」？這些將來可能會越來越詳細。

他認為，將來中國「有法可依」，但預期會採取區別對待。他分析，兩岸都是比較從嚴謹的這方面來做，對一般的交流不會有影響，但是如果要想走漏洞，比如說主張台獨又在中國做生意，這當然就會有一些效應。

至於缺席審判方式乃至於後續的國際效力，趙春山直言也擔心這個問題，因為還沒有開始實施，如果人在第三國、跟中國有外交關係，會不會採取引渡就很麻煩。

成功大學政治學系教授周志杰則解讀，近年兩岸的法律戰其實也是在以長臂管轄或域外法權的彼此延伸為核心的中美法律戰的延伸。他認為，這份「意見」有犯罪要件、量刑標準、訴訟程序，已經像是既是實體法又是程序法。

他分析，「意見」還是有些竅門，比如二之二點「台灣地區有關規定」，其實指的就是中華民國的憲法，就此而言，周志杰認為，意見依然保留了一國兩區、一國兩府、一中各表的空間，同時整套內容都是一個比較「消極」的反對分裂國家框架內。

他也提到，賴清德 對蔡英文其實沒有蕭規曹隨，賴總統其實有進一步的把現狀往台獨化去推的傾向，即「反統是維持現狀，在反統裡面去推進台獨」，中國在賴清德就職一個月後推出相關措施，「至少聽到賴總統的就職演說之後，法律戰的工具就已經做一些準備了」。

就「缺席審判」的規定，周志杰認為，過去對台獨頑固份子相關作法與定義，都是「靜態的宣告」，但缺席審判是一種動態的，而其展演性質會大於實質捉拿歸案與服刑的意義，而這也是對全世界進一步宣示只有一個中國，且在北京的是中央政府，「在台灣生活的百姓是被現在代表中國的中華人民共和國政府的法令可以追溯得到的」。

他指出，中共若真的鎖定某個案例「殺雞儆猴」，除非是偷偷進行，或引誘被有罪宣告人或被起訴的人，到中共有把握、又簽引渡條約的友好國家，不然即使透過國際刑警組織去通緝 ，因為這並不是真正的刑事犯罪者，也不是什麼國際詐騙犯，而分離主義分子從國際公法的角度，就是一種政治性非常高的罪行（通常不會引渡）。

不過他認為，這也會讓北京進退維谷，如果涉及到多邊組織，反而是一個破口，讓美國、歐盟跟這些支持台灣的民主國家，在多邊組織裡跟北京「鬥法」，這對北京是「兩面刃」。

他舉例指，先前西班牙加泰隆尼亞公投要獨立，加泰隆尼亞的主席被馬德里中央政府通緝，後來流放到比利時，且西班牙馬德里政府又透過國際刑警組織通緝，但也沒有認真與比利時扯破臉，「民主國家之間的分離主義都這麼處理，何況是現在西方國家都偏向反中」，所以，只要進入國際刑警組織或是任何類似的多邊國際組織的宣告，「極有可能北京會變成是拿石頭砸自己的腳」。