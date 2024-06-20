台死刑存廢民調 8成3反廢死

中華人權協會公布死刑存廢大型民調，司法院前副院長蘇永欽（左）、協會理事長高思博（中）、前政務委員朱雲鵬（右）。(記者林孟潔／攝影)

死刑存廢爭議已久，中華人 權協會、台灣審議民主協會昨公布最新民意調查報告，高達83.2%民眾不贊同廢除死刑，另僅16.7％民眾認為死刑存廢應由大法官 決定，凸顯人民對少數大法官處理死刑議題感到不具正當性。

中華人權協會理事長高思博指出，調查顯示死刑存廢不僅是政策性工具，更與人民倫理價值觀有強烈關聯，民眾也因此對死刑議題有感；從民調 數字來看，民眾反對廢除死刑，具有穩定、高度共識，憲法法庭應當審慎採用作為審判的重要參考。

此次民調完成3003分有效樣本，包括市話、手機調查，83.2％民眾不贊同廢死，76％民眾同意「殺人判死刑是天經地義的事」，85％民眾同意「對於重大犯罪，應重視社會及被害人家屬對於公平正義的渴望，保留法院判處死刑的選項」。

民調結果顯示，逾七成民眾同意死刑有嚇阻重大犯罪作用，「廢除死刑應該由公民投票或立法院制訂法律來決定」，僅16.7％民眾認為廢死與否「應該由大法官決定」，顯示出對大法官的不信任，另63％民眾對台灣司法審判沒有信心。

高思博說，死刑是人民長期堅定的倫理觀念，調查顯示要改變現今制度，民眾認為應用更具民主正當性的處理方式，傾向由立法院或人民公投來決定，而非大法官以司法手段處置。

前大法官蘇永欽指出，憲法法庭言詞辯論時，曾有大法官提問審查法律違憲作成憲法解釋，是否須受多數意見影響，看似質疑民意調查，但依他的經驗來看，此為大法官真正想知道的是八成民意背後代表意義為何，因大法官愈來愈不能以單純表面邏輯、憲法原則來判決違憲與否，而是要綜合社會事實、公共意見和憲法價值來決定。

他說，此次民調比過往調查更加嚴謹、廣泛、深入，可看出人民重視被害人和死者家屬的公平感受，死刑是否絕對違憲，生命權是否受到絕對保護，相信此次民調能幫助大法官作出決定。