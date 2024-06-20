我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

86歲老兵孤獨去世 殯儀館公告引來數百陌生人出席葬禮

陳曉婚後就變了 陳妍希唏噓承認「生日當天才敢說話」

台死刑存廢民調 8成3反廢死

記者林孟潔／台北21日電
中華人權協會公布死刑存廢大型民調，司法院前副院長蘇永欽（左）、協會理事長高思博（中）、前政務委員朱雲鵬（右）。(記者林孟潔／攝影)
中華人權協會公布死刑存廢大型民調，司法院前副院長蘇永欽（左）、協會理事長高思博（中）、前政務委員朱雲鵬（右）。(記者林孟潔／攝影)

死刑存廢爭議已久，中華人權協會、台灣審議民主協會昨公布最新民意調查報告，高達83.2%民眾不贊同廢除死刑，另僅16.7％民眾認為死刑存廢應由大法官決定，凸顯人民對少數大法官處理死刑議題感到不具正當性。

中華人權協會理事長高思博指出，調查顯示死刑存廢不僅是政策性工具，更與人民倫理價值觀有強烈關聯，民眾也因此對死刑議題有感；從民調數字來看，民眾反對廢除死刑，具有穩定、高度共識，憲法法庭應當審慎採用作為審判的重要參考。

此次民調完成3003分有效樣本，包括市話、手機調查，83.2％民眾不贊同廢死，76％民眾同意「殺人判死刑是天經地義的事」，85％民眾同意「對於重大犯罪，應重視社會及被害人家屬對於公平正義的渴望，保留法院判處死刑的選項」。

民調結果顯示，逾七成民眾同意死刑有嚇阻重大犯罪作用，「廢除死刑應該由公民投票或立法院制訂法律來決定」，僅16.7％民眾認為廢死與否「應該由大法官決定」，顯示出對大法官的不信任，另63％民眾對台灣司法審判沒有信心。

高思博說，死刑是人民長期堅定的倫理觀念，調查顯示要改變現今制度，民眾認為應用更具民主正當性的處理方式，傾向由立法院或人民公投來決定，而非大法官以司法手段處置。

前大法官蘇永欽指出，憲法法庭言詞辯論時，曾有大法官提問審查法律違憲作成憲法解釋，是否須受多數意見影響，看似質疑民意調查，但依他的經驗來看，此為大法官真正想知道的是八成民意背後代表意義為何，因大法官愈來愈不能以單純表面邏輯、憲法原則來判決違憲與否，而是要綜合社會事實、公共意見和憲法價值來決定。

他說，此次民調比過往調查更加嚴謹、廣泛、深入，可看出人民重視被害人和死者家屬的公平感受，死刑是否絕對違憲，生命權是否受到絕對保護，相信此次民調能幫助大法官作出決定。

大法官 民調 華人

上一則

中國強降雨災情頻傳 廣東梅州至少9死6失聯

延伸閱讀

最高院會期尾聲 川普案、墮胎權等仍待裁決

最高院會期尾聲 川普案、墮胎權等仍待裁決
豁免權案 保守派大法官保川普？

豁免權案 保守派大法官保川普？
豁免權案 保守派大法官保川普？

豁免權案 保守派大法官保川普？
大法官在利益衝突下能公正嗎？

大法官在利益衝突下能公正嗎？

熱門新聞

17歲的江蘇漣水中等專業學校學生姜萍以第12名成績，進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽。(取材自都市快報)

火爆全網的「數學天才少女」姜萍 老家村民：她姊姊也非常聰明

2024-06-15 20:38
上海復旦大學法學院19日畢業典禮，發生畢業生在台上出拳毆打師長。(取材自微博影片)

台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空

2024-06-20 10:41
17歲的江蘇漣水中等專業學校學生姜萍以第12名成績，進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽。(取材自都市快報)

17歲江蘇中專女生自學高數 打敗清北、麻省理工、劍橋等名校生

2024-06-15 02:30
警方逮捕32歲的泰國男嫌犯塔納帕（音譯）。右上角小圖是嫌犯假冒摩的載受害的中國女遊客前往旅館的監控視頻。（取材自泰國中文資訊微信公眾號）

中國女遊客被無套性侵2小時 泰男竟稱「戴套影響勃起」

2024-06-14 08:30
復旦大學中國研究院院長張維為。(新華社)

張維為再爆驚人語：中國工地伙食比美中產家庭好

2024-06-19 21:47
退休人員基本退休金上調3%。圖為山東省濱州市老人們在剪紙。(新華社)

退休人員基本養老金上調3% 網：能不能給年輕人一條活路

2024-06-18 02:20

超人氣

更多 >
台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空

台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空
托運行李不要綁上布條 機場員工告訴你原因

托運行李不要綁上布條 機場員工告訴你原因
美國夢變了 只租屋不買房受青睞

美國夢變了 只租屋不買房受青睞
「墨雨雲間」男主本來不是王星越？于正認：因年齡差曾想換人…

「墨雨雲間」男主本來不是王星越？于正認：因年齡差曾想換人…
張維為再爆驚人語：中國工地伙食比美中產家庭好

張維為再爆驚人語：中國工地伙食比美中產家庭好