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上證指數打響3000點保衛戰 上市公司回購潮爆發

記者謝守真／即時報導
中國上市公司回購潮爆發。圖為人們走在上海陸家嘴金融區的環型天橋上。（路透）
中國上市公司回購潮爆發。圖為人們走在上海陸家嘴金融區的環型天橋上。（路透）

上證指數打響3000點保衛戰！20日指數全天低檔調整，深指領跌，滬指收盤險守3000點關口。同時，中國上市公司回購潮爆發，數據顯示，截至19日20時許，今年已有超過1,900家上市公司發布回購相關公告，超1,600家上市公司公告回購進度為實施或已完成狀態，回購金額達人民幣954.97億元（約131億美元），創歷史同期新高，甚至較去年全年914.15億元多出40多億元。

綜合中證報、長沙晚報，20日，據報共30家A股上市公司發布回購相關公告。據悉，今年來已有1500多家A股上市公司實施回購，回購金額達人民幣954.97億元，創歷史同期新高，甚至較去年全年的914.15億元多出40多億元。

另，數據顯示，截至19日20時許，去除重複項後，今年來，已有超過1900家上市公司發布回購相關公告。而在上市公司密集發布回購相關公告的同時，今年以來有超過1580家上市公司真金白銀投入市場實施回購。

數據再指，截至19日20時許，今年來已有1,582家上市公司實施回購，合計回購金額達954.97億元，創下歷史同期新高，而這個金額已超過2023年A股市場全年的914.15億元。

此外，截至19日，萬得全A滾動市盈率為16.59倍，滬深300滾動市盈率為11.88倍，處於歷史偏低位置。今年以來，A股市場估值一直處於歷史偏低位置，1月底、2月初更處於歷史極低位置。

分析指，伴隨市場估值持續處於歷史低點，今年來，A股上市公司密集發布與回購相關的公告，回購潮爆發的力道也遠超往年。

具體來看，今年來發布預案的中國上市公司公告回購金額上限中，通威股份回購金額上限為40億元，海康威視回購金額上限為28.94億元，伊利股份回購金額上限為20億元，韋爾股份、九安醫療、恆瑞醫藥、凱萊英的回購金額上限均為12億元。

另，中核鈦白、大族雷射、泰格醫藥等多檔股票回購金額上限均為10億元。值得注意的是，藥明康德、順豐控股今年均曾兩度發布回購金額上限在10億元的回購預案，合計均為20億元。

而今年以來實施回購的公司中，有11家上市公司今年以來回購金額超過9億元，其中藥明康德今年來已回購金額達20億元，三安光電已回購金額達19.90億元，寧德時代、九安醫療、順豐控股已回購金額均超10億元，韋爾股份、格力電器、上汽集團、中國建築、和邦生物、保利發展已回購金額均超9億元。據統計，今年來有22家上市公司已回購金額超過5億元。

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