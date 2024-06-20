厄瓜多拆跳板 中國走線客不怕另闢蹊徑 只怕川普回鍋

瓜多暫停中國公民免簽，以遏止中國非法移民以該國為跳板「走線」他國。圖為美墨邊境上的新中國走線客。(路透)

厄瓜多18日宣布暫停中國公民免簽入境，以遏止中國非法移民 以該國為跳板「走線 」他國。熟悉「走線」的人士則認為，此舉短期內雖能遏止「走線」，但只要「潤」的需求仍在，中國民眾必能另闢蹊徑繼續「走線」。

相關人士並告訴中央社，相對於厄瓜多暫停中國公民免簽，「走線」圈內人及有意「走線者」更擔心的，反而是川普（Donald Trump）一旦再度當選美國總統，對非法移民重新採取緊縮措施，特別是對「走線」最後關卡的美國、墨西哥 邊境再度嚴查。

該名人士認為，一旦川普回鍋美國總統，未來中國人若要「走線」，也許不一定要去美國，近得許多的泰國等東南亞國家也是有可能的。

由於厄瓜多對中國公民免簽，此前想要藉「走線」非法進入美國居留的中國民眾，視厄瓜多是最重要的中繼站。他們經由全球各地前往厄瓜多，再冒險由陸路經哥倫比亞及巴拿馬等中美洲國家潛入墨西哥，再經美墨邊界進入美國。

厄瓜多外交部18日發表聲明，宣布暫停中國公民在厄瓜多免簽停留最多90天的雙邊協議，原因是最近來自中國的移民數量激增，令人擔憂。這些中國入境者約有50%沒有在法定期限內離境。

2022年起，厄瓜多政府即發現許多中國人「只進不出」。官方統計，2023年至今年5月，有6萬6189名中國公民入境厄瓜多，卻只有3萬4209人登記出境。其中，今年1至5月入境者有1萬7808人，只有9966人登記出境。

美國之音（VOA）報導，對於厄瓜多這項決定，美國移民協會（America Immigration Council）政策主任雷克林（Aaron Reichlin-Melnick）指出，厄瓜多此舉很可能是美國及相關國家的壓力造成的，這會在很大程度上降低「中國移民抵達西半球」的能力。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

不過華府智庫尼斯卡寧中心（Niskanen Center）移民政策分析師蓋拉（Gil Guerra）認為，這一重大變化會以「無法預測的方式」，改變中國移民前往美墨邊境的路線。

非營利組織太平洋協會（The Pacific Council）成員莫斯切拉（Joe Moschella）表示，改由他國「走線」雖然更困難，「但永遠不要低估想要離開當下政權的中國人」。

一名熟悉「走線」、且曾協助中國民眾接洽相關事宜的人士向中央社表示，以免簽的厄瓜多作為「走線」的跳板，實在是地理及現實條件限制下的無奈。光是機票錢，就能摒退許多經濟條件不夠、但「潤」出中國心意十分堅決的眾多百姓。

這名人士指出，2020年以來，中國民眾以美國為目的地的「走線」方式，其實分成好幾種方式及路徑，在厄瓜多集合後冒險長途跋涉，算是中低階的方式。這樣的花費，從看抖音、小紅書學習完全自助攻略的「入門價」5000美元，到有「蛇頭」引介、但走法不同的8000到1.2萬美元都有。

他透露，不經厄瓜多的方案，就是透過管道，先取得可多次進出亞洲某國的簽證，再藉此直飛墨西哥免簽入境，省去了在叢林、沼澤裡冒險跋涉的危險。但這種方案由於遊走在灰色地帶，有法律風險，費用不低，去年就需要2萬美元起跳，今年4、5月間更已漲到2.5萬美元。

這名人士預料，厄瓜多暫停免簽後，選擇這種方式「走線」的中國民眾將會大增，費用馬上就會大漲。但還能持續多久，尚在未定之天。

他指出，拉丁美洲的非島國中，僅剩的對中國免簽國家是蘇利南。而蘇利南距離美國比厄瓜多遠得多，要穿過的國家，多出的叢林和沼澤更多，且包括局勢更危險的蓋亞那、委內瑞拉兩國。因此，較平價的「走線」方式，短期內應會暫時停歇一陣子。

這名人士感嘆，如果不是中國國內形勢所逼，誰會大老遠繞大半個地球，從拉丁美洲冒險「走線」到美國？以中國人的「勤勞勇敢」，改從蘇利南「重新打鼓另開張」的可能性，不能完全排除。同時，以中國人的「聰明才智」，想出外界意想不到的路徑「走線」，更是完全有可能。

他強調，上述「走線」方法不論路線為何，最終目標都是美國。因此，美國未來對非法移民及美墨邊界的政策及管理方式，才是「走線」美國能否持續的關鍵。如果，一向主張嚴打非法移民的川普回鍋美國總統，那才是對「走線」的最大打擊。